Vanesa González va perdre el vot per incompliments

? Els incompliment de compromisos adquirits per part de González és el que més ha irritat IPV–Veïns amb veu. El seu portaveu, José Manuel Cividanes, ha afirmat que no hi ha hagut cap resposta a les propostes presentades tot i haver fet abstenció en els pressupostos 2016 per poder aprovar-los. En el cas de Vilanova Alternativa, Francisco Palacios també va remarcar que de les 6 propostes presentades, a les quals el govern va accedir a canvi de l'abstenció l'any 2016, únicament dues s'han complert. En relació amb els pressupostos, el número dos del PSC a Vilanova, Kilian Tomàs, va afegir que els sorprenia que «la bona entesa del 2016 no s'hagués pogut reeditar. Ens vam trobar amb un mur infranquejable amb cap mena de possible negociació».