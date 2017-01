Òdena dedica una fira al torró aquest proper diumenge

Òdena celebra diumenge la Fira dels Torrons, relacionada amb la seva elaboració. Les parades i activitats s'estendran pel centre de la població. Al tradicional mercat de venda de torrons se sumarà el maridatge popular de tor-ró d'Agramunt i torró de guirlache amb licors tradicionals. També es podrà veure en directe una demostració de cuita de torró de guirlache i després es podrà degustar. Pren així més protagonisme el torró, en una fira on es recorda com antigament els firaires aprofitaven la diada de Sant Sebastià, copatró del municipi, per vendre a millor preu els torrons que havien sobrat de la campanya de Nadal.

Durant tot el matí hi haurà el mercat de pagès amb artesans que vendran els seus productes fets a mà. A partir de dos quarts de deu del matí tindrà lloc l'esmorzar popular a la brasa, on el visitant podrà degustar botifarra blanca, botifarra negra, cansalada, pa, vi i aigua amb la compra d'un tiquet de tres euros. A 2/4 d'11 del matí començarà el 13è aplec de la sardana amb les cobles Sant Jordi i La Llobregat, i les seves actuacions a la plaça del Mestre Vila Vell que organitza les Colles Sardanistes d'Òdena. I durant tot el matí hi haurà atraccions i jocs a l'antiga amb cavallets d'època, bitlles catalanes, joc del conill i de la granota i jocs gegants de carrer.