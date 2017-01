Calaf intervé al camí d'accés al rentador

? Calaf arranjarà el camí del rentador, un tram d'una mica més d'un quilòmetre en un espai que ja és molt utilitzat per als calafins com una zona per passejar i fer esport, segons explicava ahir el mateix alcalde de la població, el republicà Jordi Badia. També, però, és una zona on hi ha actvitat agrícola, que Badia assegura que també agrairà la millora. La intervenció d'aquest camí, de 46.471 euros, suposarà la millora del ferm i d'algunes zones per evitar que l'aigua el torni a fer malbé. L'amplada del camí es mantindrà pràcticament igual a tot el trajecte.