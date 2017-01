«Hem perdut una batalla amb Trucharte, però estem disposats a seguir treballant per Vilanova»

Vanesa González ha estat alcadessa tres anys, un rellevant l´històric Joan Vich, i gairebé dos en aquest mandat. Va guanyar les eleccions després d´una disputa fratricida a l´interior del PSC que li va suposar que la fessin fora del partit. Els mateixos que li van tancar la porta socialista ara li presenten una moció de censura, amb un argument únic: fer el relleu. La socialista Noemí Trucharte, amb qui havien coincidit en grups de joventut, és la seva pricipal rival i la persona que ha presentat la moció en el primer moment en què ha tingut el suport de Decide. La regidora d´aquest partit té la clau de la governabilitat. La seva moneda ara ha estat creu per a Vanesa González i cara per a Noemí Trucharte. Al principi del mandat, havia caigut del revés.

Amb una paraula podria definir com se sent en aquests moments en què veu que involuntàriament ha de deixar l´alcaldia?

(Un silenci li permet arribar a la paraula que creu més adequada) Esperançada.

Per què?

No tinc l´esperança que reverteixi abans de dimarts. Però, a vegades s´ha d´esperar un nou moment. He de tenir paciència. Estic contenta, orgullosa, molt satisfeta amb la feina feta i del meu pas per l´alcadia i per l´Ajuntament. I estic agraïda. Mira, potser la paraula més adequada és agraïda.

Li queden ganes de continuar en política?

Em queden ganes de continuar treballant per Vilanova del Camí. Jo no he aspirat mai a tenir càrrecs ni ascendir en política. I la prova és que vam formar un partit propi per treballar per Vilanova. S´ha fet córrer que jo el que volia era marxar i que per això he forçat la situació perquè presentessin una moció. No és cert. I no plego. No plegaré. Estic amb la gent que va confiar en mi i amb el meu equip. N´hem parlat i hem decidit que continuàvem. Ja vam dir a la roda de premsa que a partir de dimarts començava la nostra campanya i estem decidits a tornar-nos a presentar.

Teniu el grup unit en aquesta voluntat de continuar?

Sí, sí. En vam parlar i estem tots en la mateixa línia: hem perdut una batalla, però estem disposats a continuar.

Per què creu que s´ha arribat a aquesta situació a Vilanova?

El fet que es presentin molts partits en unes eleccions dificulta molt que hi hagi una formació de govern estable. Hi havia un vot molt fragmentat. Jo no diria com és que hem arribat a aquest punt, si no com és que hem tardat tant a arribar a aquest punt! Amb el panorama que va quedar, Déu n´hi do del que hem aguantat! Era la crònica d´una mort anunciada, i tant podia passar dos mesos després de les eleccions, com després de dos anys. Calia que en un moment sumessin 9. Ara els sumen i tenim la moció de censura per debatre. Potser nosaltres no hem sabut cuidar aquest vot? Potser sí, però és que era molt complicat.

Per què?

Teníem un govern en minoria, però arriba un moment que no pots cedir en tot. Estàvem governant nosaltres. Té uns 200 vots. Si diem que sí a tot el que ens proposa decebrem els nostres votants.

Aquest problema en concret es diu Decide i Inma González. Però és un problema de les circumstàncies del sistema de partits i les eleccions municipals, o de persones?

De persones. Totalment. Les enveges, les rancúnies, els anhels de poder estan per sobre dels interessos de la comunitat. Aquí es funciona molt per l´escalfament i la reacció d´un moment. I això no pot ser. No pot ser que les discussions personals amb una altra persona pugui canviar el govern d´una ciutat [Înma González se les va tenir per Facebook amb una regidora uns dies abans de la moció de censura]. El govern no es pot regir per temes més personals que no pas de projectes de ciutat o polítics. Això és el que passa aquí. Hi ha massa temes personals.

Aquests interessos es limiten a una voluntat de tocar la cadira de manar.

Jo diria que sí. Voluntat de ser a l´alcaldia. No hi ha cap motiu per presentar una moció de censura. No ens poden dir que hem fet coses malament, que l´hem cagat. No poden dir que ens han agafat amb alguna irregularitat... Se´ns poden qüestionar coses que s´han fet des del govern, però hi ha molt compromís dels regidors, estan treballant al 100% i no hi ha problemes de pes per justificar una moció de censura.

Però vostè deu haver intentat analitzar què podia haver fet més per evitar una moció, que pensava que arribaria. Era impossible un pacte estable?

S´ha parlat amb tothom, però és molt difícil. Aquest pacte que han fet ara és antinatura. PSC i els Independents per Vilanova han tingut enfrontaments des de fa 30 anys, els Indpeendents i Decide s´han dit el nom del porc enmig d´un ple i jo he hagut d´intervenir per pacificar, i Decide i amb PSC, igual. Ara sembla que s´han posat d´acord. Els uneix un punt en comú: fer-nos fora del govern. No els interessava tenir un govern fort i estable. Estem en el nostre millor moment i estem donant una bona imatge.

Haurà estat 3 anys d´alcaldessa en dos mandats i sempre en minoria.

(riu) Sempre. Només vaig estar en majoria absoluta al primer mandat, quan sumàvem 9 regidors amb ICV. Però, aleshores, a l´oposició hi havia gent seriosa, ERC, PP i CiU. Ara el panorama va quedar bastant esperpèntic.

A vostè la van fer fora del partit i ara, la mateixa persona, del PSC la treu de l´alcaldia. Encara se sent socialista?

No! (exclama gairebé amb un crit i riu). Els ideals essencials del socialisme? Aquests els mantinc, és clar que sí, però això està desvirtuat i no només a Vilanova, en general. Només cal veure com està el partit, i penso, que bé que et fotessin fora. Fa una mica de riure tot plegat.

Però tampoc no seria possible que ara s´emmarqués Vanesa González en una altra formació?

No, no.

Li demanava abans una paraula per definir la situació. N´hi demano una per definir Noemí Trucharte.

(Ara la rialla i el silenci amaguen les paraules)

Van tenir una batalla molt dura abans de les eleccions. Després no han parlat, no han intentat un pacte de respecte?

Quan vaig formar govern la vaig cridar, vam parlar i li vaig dir que li estenia la mà per fer Vilanova, per treballar pel municipi. Em va dir que sí, però no ha estat així. La seva obsessió era treballar per fer-nos fora. Ideològicament potser estàvem a prop, però pactar amb ells era difícil. No sé si s´hauria entès.

I amb la resta de grups, ho ha intentat.

S´hi va parlar abans de la moció i s´hi ha parlat després, amb tots. Bé, amb Cividanes (Independents per Vilanova), no. Aquest era línia vermella.

I amb Decide quina relació ha tingut? Era la persona que té la paella pel mànec després que hagin quedat clars dos blocs.

Després de formar govern i de tenir el seu suport inicial se li va dir. Des d´aleshores sempre hi ha hagut l´oferta sobre la taula perquè entrés a formar govern. S´ha estimat més tenir la paella pel mànec que no pas entrar a govern. Així sempre ha pogut ballar on més ha convingut. I amb Vilanova Alternativa també hi ha hagut converses.

I què ha passat amb aquest grup?

Quan se´ls va oferir van dir que no tenien temps per dedicar-s´hi. Ara deuen haver trobat el temps.

Abans del ple de pressupostos vostè estava segura que hi havia un pacte fet entre els quatre grups que ara sembla que votaran a favor de la moció de censura. En té proves?

Ho sabíem. Els havien vist gent del meu equip. I en les hores prèvies primer va ser el VA!, que va dir que votaria en contra quan en principi s´abstenien, i dos minuts abans va ser Cividanes. Tot quadrava. Els va distreure que retirés el punt dels pressupostos, perquè la impossibilitat d´aprovar-los els hauria donat arguments.

Hi ha solució per resoldre l´atzucac polític de Vilanova del Camí?

Guanyar unes eleccions amb una majoria més àmplia.

I governar un altre cop amb ERC i CiU, o PdeCAT, si és el nom hereu del projecte convergent?

Hi ha hagut una molt bona relació. Al principi hi havia una mica més de recels, però el treball ens ha unit. Amb alguna regidora hem fet vacances juntes. Les relacions personals també és una de les coses que ens emportem. Quan estàvem fent reunions junts no miràvem de quin partit érem.