Na Jerònima sorprèn a Vilanova

Després de sis mesos de feina, na Jerònima, la bruixa, va veure la llum dissabte a Vilanova del Camí davant de més de 350 persones. Més de 40 actors a escena, un vestuari propi del segle XVII i una gran interpretació van traslladar el públic al 1607 per viure l'acusació contra Jerònima Fàbregues.

Encara faltaven deu minuts per a les 10 de la nit i la sala de Can Papasseit ja era plena de gom a gom i el degoteig de persones no va aturar-se fins ben passat un quart d'11 de la nit. Amb els llums apagats, va començar l'espectacle d'una manera que va posar el públic a lloc, la presentació de na Jerònima i una processó molt ben aconseguida amb tons foscos i d'introspecció.

Poc després ja va arribar la part central de l'escenificació, el moment en què un per un els testimonis acusen o no Jerònima Fàbregues. Finalment, després del testimoniatge va ser el torn de l'acusada, qui va haver de defensar-se mentre era torturada en una molt ben treballada màquina de tortura que semblava real.

Un dels moments més espectaculars va arribar al final, quan na Jerònima va fer el monòleg una vegada havia estat desterrada de Vilanova. Amb tots els llums de la sala apagats i un únic focus sobre seu, l'actriu Montse Pelfort va fer posar la pell de gallina als assistents invocant el diable per venjar-se de Joan Pujol, qui va fer l'acusació inicial, i va cremar casa seva. Per fer-ho més veraç, els Cabrons Diables de Vilanova, van fer una dansa amb foc real simulant la crema de la llar.

Na Jerònima, la bruixa no ho va tenir fàcil, davant seu hi havia el repte d'adaptar-se a un emplaçament improvisat. El motiu és que va ser dissabte al matí mateix quan es va decidir traslladar la ubicació de l'espectacle de la plaça Major, a l'aire lliure, a Can Papasseit, un espai tancat. Tot i així, gràcies al trasllat es van poder ubicar les més de 350 persones que van assistir a la representació, fet que no hauria pogut ser a la ubicació d'origen i, a més, tant el públic com el repartiment i l'organització no van haver de passar el fred d'un exterior.

En finalitzar l'espectacle, d'uns 45 minuts, les cares de satisfacció es van veure tant a dalt de l'escenari com a la platea. El projecte es va iniciar el setembre i ho va fer per iniciativa d'un grup de sis joves menors de 30 anys de Vilanova del Camí que se sentien poc arrelats al poble i que tenien ganes de fer alguna cosa. L'objectiu: donar una identitat cultural a Vilanova a partir d'aquest fet únic.