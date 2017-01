Olesa aprova un crèdit sense interès per canviar l'enllumenat

En el ple ordinari del mes de gener Olesa va aprovar la creació de la partida pressupostària després que l'Institut per a la Diversificació i l'Estalvi de l'Energia (IDAE) hagi concedit un crèdit a interès 0 per afrontar el canvi d'enllumnenat al municipi.

És el pas que calia per tirar endavant l'ambiciós projecte de renovació de les instal·lacions d'enllumenat exterior municipal, projecte que ascendeix a més d'1,7 milions d'euros.

L'equip de govern del Bloc Olesà defensa que aquest ajut via préstec de l'IDAE és la millor via per finançar l'ambiciós projecte de renovar completament les instal·lacions d'enllumenat exterior municipal. El programa d'ajuts cofinançats pels fons europeus FEDER a través de l'Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energia (IDAE) busca incentivar i promoure la realització d'actuacions adreçades a l'estalvi i eficiència energètica. L'ajuda es materialitza en un préstec a retornar en deu anys, i que l'equip de govern defensa que es podrà retornar amb l'estalvi propi en consum que comportarà el canvi.