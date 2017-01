El PSC de l'Anoia relleva Romero de la direcció comarcal i proposa Guisado

El PSC Anoia ha iniciat el procés per escollir primer secretari de la Federació i Executiva de Federació, lloc que fins ara ocupava l'actual alcalde de Santa Margarida de Montbuí, Teo Romero. La llarga etapa de Romero al davant del socialisme anoienc s'acaba i no ho fa en el millor moment. A la crisi general de la formació a Espanya i a Catalunya, l'Anoia hi afegeix, com a mínim, dues greus fractures: a Igualada, on hi ha un grup de socialistes propi, i a Vilanova del Camí, on el partit es va escindir.

El candidat a primàries, o com a mínim el candidat oficialista, serà Francisco Guisado, alcalde d'Òdena. Guisado va recuperar l'alcaldia d'aquesta població que li havia arrabassat la coalició CiU-ERC en l'anterior mandat. El primer procediment obert dels socialistes és el de primàries, que ha de desembocar en la votació per votar Guisado i si no hi ha cap altre candidat. Després es farà el congrés comarcal.