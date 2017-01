Igualada celebra el primer curs per a la millora de la incontinència rectal

L'hospital d'Igualada ha fet el primer curs a l'estat sobre la incontinència rectal. El curs, organitzat per l'associació ASIA (Associació per la Incontinència Anal), era adreçat als professionals.

L'objectiu principal, segons fonts hospitalàries, era donar a conèixer com es pot facilitar la detecció i millora de la qualitat de vida de les persones afectades per la incontinència fecal (IF).

La IF és una patologia multifactorial i infradiagnosticada i que provoca vergonya, malestar emocional i altera els hàbits de vida dels pacients.