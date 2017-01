Noemi Trucharte, alcaldessa lleial al Rei i a la Constitució espanyola

La nova alcaldessa de Vilanova del Camí, Noemí Trucharte, que ha arribat al càrrec a través d'una moció de censura que ha defensat aquest dimarts al migdia, ha triat la fórmula del jurament en el moment de prendre posessió de la presidència de la corporació municipal. Jurament i un compromís de lleialtat a la màxima autoritat de l'Estat espanyol, el Rei Felip VI, i de respecte davant el text normatiu que empara al regne d'Espanya, la Constitució, i el de Catalunya, l'Estatut.

"Jo, Noemi Trucharte Cercera, juro per la meva consciència i honor, complir fidelment les meves obligacions de càrrec d'alcaldessa de Vilanova del Camí, amb lleialtat al Rei i respectant la Constitució, com a norma fonamental de l'Estat, i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya". Aquesta és la frase literal que ha triat Trucharte per ser des d'aquest migdia la nova alcaldessa, en substitució de Vanesa González. Trucharte és una candidata socialista que s'ha posicionat en el sector més oficialista del partit a nivell de Catalunya, a la vora de qui fins ara ha dirigit el partit socialista a la comarca, Teo Romero (alcalde de Santa Margarida de Montbui).

Trucharte lidera el partit socialista després de l'escissió que es va produir en el tram final de l'etapa de Joan Vich, qui va ser alcalde, també per al PSC, durant 35 anys. El grup de Vich, però, va anar perdent pes dins del PSC local fins que en el moment del seu relleu, ja després d'episodis de crisis internes, un grup dins del socialistes de Vilanova va fer-se amb el control de la formació, va trobar el suport de la direcció comarcal i de la direcció nacional i va fer-se amb les regnes del PSC de Vilanova, expulsant al sector Vich i, també, a la que havia estat la darrera alcaldessa fins dimarts al migdia, Vanesa González.

La lluita entre Vanesa González i Noemí Trucharte es va dirimir a les eleccions municipals. La primera, liderant la nova formació V-365, va aconseguir imposar-se amb claretat a la resta de grups i va treure 5 regidors. Però el ple, amb 17 regidors, va tenir una composició molt fraccionada. De fet, Trucharte va tenir 3 regidors, empatant amb el grup VA! de Francisco Palacios. Els pactes post electorals van portar Vanesa González a l'alcaldia perquè va trobar el suport d'ERC i CiU (que sumaven tres regidors) i, puntualment, de la regidora de Decide, Inma González.

El resultat de les eleccions va ser: V-365, 1289 vots i 5 regidors; PSC, 906 vots i 3 regidors; VA!, 684 vots i 3 regidors; ICP_VV, 557 vots i 2 regidors; ERC, 454 vots i 2 regidors; CiU, 381 vots i 1 regidor, igual que Decide, que va tenir 339 vots. Decide va tenir com a candidat Carlos Navarro, el Yoyas, que es va fer popular en programes de televisió. Aquest, però va plegar poc després de les eleccions i ja no va ser ni al primer ple de constitució. Van quedar fora de la representació municipal PP, ICV, PxC i Ganemos.