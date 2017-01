La socialista Trucharte pot ser avui al migdia la nova alcaldessa de Vilanova

La socialista Noemí Trucharte serà la nova alcaldessa de Vilanova del Camí aquest migdia si no hi ha cap imprevist d'última hora que ho canviï. A les 12, l'ajuntament de Vilanova del Camí acull el ple de la moció de censura que ha demanat ella en nom del PSC i la resta de grups que li donen suport, VA!, Independents per Vilanova i Decide. Un grup de veïns s'ha mogut per organitzar una cassolada abans de l'inici del ple.

Els grups per al nou govern arriben al ple treballant per intentar cosir un pacte entre ells que els permeti abordar amb tranquili·litat el que resta de mandat. Els uneix el forçar el relleu, però entre els grups han demostrat escassa química en aquest mandat. Fins ahir no hi havia propostes tancades per iniciar el nou capítol al govern vilanoví. Trucharte confirmava ahir a aquest diari que «hi haurà moció de censura» i es mostrava confiada a consolidar el projecte. De totes maneres, es manté el silenci fins avui al ple.

Per la seva part, entre els grups que formen ara govern, V-365 (el de l'alcaldessa), ERC i CiU, també hi ha el convenciment que el seu treball al davant de l'Ajuntament ha arribat al punt final. Han perdut el suport de Decide que els va fer arribar a l'alcaldia a l'inici del mandat i entre la resta de formacions no han trobat ningú que estigués disposat a fer-los costat. La pèrdua de confiança és evident, tot i que costa més trobar arguments de pes per justificar el relleu a través d'una moció.

Es preveu que partidaris d'un i altre sector enfrontats omplin la sala de plens i, en previsió de possibles incidents, s'han fet sengles avisos a la Policia Local i als Mossos d'Esquadra per tal d'evitar situacions complicades.