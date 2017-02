La Diputació busca empreses a l'Anoia que col·laborin en la difusió del turisme a la comarca

El Consell Comarcal busca noves empreses de l'Anoia que s'adhereixin al programa Punts d'Informació Turística impulsat per la Diputació de Barcelona, un projecte gratuït per als agents turístics públics i privats de la comarca. La iniciativa de l'ens provincial pretén complementar la xarxa d´oficines de turisme de la Diputació.

Actualment el programa a l´Anoia compta amb una vintena d´agents turístics, que són empreses procedents del sector de la restauració, l´allotjament, les activitats turístiques, l´administració, empreses de turisme actiu, patrimoni i museus que col·laboren en la difusió de les activitats i propostes del sector.

El programa consta, segons ha fet saber el Consell comarcal de l'Anoia, de sessions de formació per a les empreses de nova incorporació, així com també per a les que renovin l´adhesió. Aquest cicle formatiu es complementa amb visites de coneixement al territori, sessions de treball entre agents, i amb el lliurament de material de suport que recull els principals atractius i serveis turístics de la comarca.

A les empreses acreditades com a Punts d'Informació Turística se´ls fa entrega d´una placa o vinil identificatiu d'establiment certificat, que els reconeix com agent amb capacitació tècnica per oferir informació turística de la comarca de qualitat.