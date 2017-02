Igualada crea 250 noves places d'aparcament gratuït en carrers de la ciutat

L´Ajuntament d´Igualada ha previst crear durant el 2017 dues noves zones d'aparcament gratuït, una política que va posar en marxa CiU quan va arribar al govern de la ciutat, el 2011, i ara tindrà continuïtat en l'actual mandat. Les zones blanques d'aparcament, algunes a l'entorn del barri del Rec i del mercat de la Masuca, per exemple, tenen un alt índex d'ocupació. Les de nova creació es volen fer a l'entorn del tanatori i de la zona esportiva de Les Comes. Es previst crear 260 noves places d´estacionament gratuït "en dos punt de la ciutat que presenten mancances", segons ha explicat fonts municipals..

Actualment, l´Ajuntament ofereix més de 800 places gratuïtes en les dues zones blanques properes al Mercat de La Masuca, i en les de l´Avinguda Balmes, la Ronda del Rec, el carrer Comarca, el carrer Piera, el carrer Sant Martí de Tous, el carrer de la Coral La Llàntia i l´escola Dolors Martí. El tinent d´alcalde de Qualitat Urbana, Jordi Pont, ha avançat que, paral·lelament a la creació d'aquests dues noves zones, es treballa per concretar noves ubicacions. Pont també ha recordat que aquesta iniciativa va néixer l´any 2012, seguint la voluntat de donar una utilitat als solars desocupats i, al mateix temps, oferir alternatives d´aparcament a prop de zones amb gran demanda, com poden ser els centres escolars, el mercat municipal o les zones comercials, tant del centre com de la zona nord.

A la zona esportiva de les Comes hi ha problemes de mobilitat i aparcament, Ara disposa de 430 places d´estacionament, distribuïdes entre el carrer Guixeres, el carrer Carles Riba i l´interior del recinte del camp de futbol. L´Ajuntament ha constatat, en els estudis vinculats al Pla Integral de Modernització dels Equipaments Esportius, ara mateix en desenvolupament, que aquesta oferta resulta insuficient, especialment els dissabtes al matí o les jornades en què s´hi celebra un esdeveniment esportiu important. Aquest fet sovint comporta una alta ocupació també als carrers propers, amb vehicles aparcats de manera irregular al damunt de les voreres.

Per això, aquestes setmanes s´està enllestint el projecte executiu per crear una nova zona blanca d´aparcament al carrer Carles Riba, a tocar de la piscina municipal, en un terreny que actualment no té ús. Es treballarà sobre una àrea aproximada d´uns 4.000 m2, fet que generarà al voltant de 200 places. La previsió és poder executar els treballs de moviment de terres i asfaltatge durant la propera tardor i que el nou aparcament pugui estar operatiu a l´inici de l´any 2018.

A banda, segons ha afegit Jordi Pont, aquest mateixa setmana, un cop finalitzades les glaçades i pluges de les darreres setmanes, s´han reprès els treballs d´asfaltatge de l´aparcament del camp de futbol de Les Comes. Aquestes tasques posaran punt i final a les obres d´arranjament i millora de l´estètica, la mobilitat i l´accessibilitat que s´han executat els darrers mesos a l´entorn d´aquest equipament.

La segona intervenció prevista és al voltant del Tanatori, on, segons Pont, cal reforçar l´oferta d´aparcament gratuït. Les places disponibles al carrer són insuficients i l´estacionament de terra situat al costat, tot i tenir una capacitat important, no sempre pot absorbir la important demanda d´aquesta instal·lació. "Obeint a aquesta necessitat, properament es condicionarà un terreny d´uns 2.000 m2 ubicat a l´altra banda de l´Avinguda de Vilanova, sota la zona d´esbarjo i aparcament del carrer de la Coral La Llàntia, que ha de permetre encabir-hi entre 60 i 80 automòbils i motocicletes", segons ha explicat Pont.

El projecte d´aquesta intervenció, també es troba en la fase final i s´està desenvolupant conjuntament amb els serveis funeraris de la capital de l´Anoia, amb la previsió de poder enllestir els treballs durant la primavera i posar en funcionament aquesta nova zona blanca el proper estiu.