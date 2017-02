«De l'oposició he après com no he de ser»

La fins ahir alcaldessa de Vilanova del Camí assegura que té la consciència tranquil·la perquè la moció de censura que la fa fora no té motius aparents, i va lamentar-se que la llei actual permeti que es facin aquest relleus, que en el seu cas va dir que era tan «legal» com «injust».

La sortida, forçada per una nova majoria després que la regidora de Decide deixés de donar suport al govern de V-365, ERC i CiU, va deixar un sentiment d'amargor entre aquests regidors. Vanesa González va repassar en la seva intervenció la feina feta, el projectes realitzats o engegats, la bona situació econòmica de l'Ajuntament, i va assegurar als nous estadants d'alcaldia i regidories que tindrien el que queda de mandat fàcil «perquè viuran de renda» de la feina feta en aquests primers 19 mesos.

Va dedicar emotives paraules al seu poble i als veïns de Vilanova, també cap al seu equip de govern, un agraïment que es va traduir en emotives i intenses abraçades amb els dos responsables de CiU i ERC després de sengles intervencions.

Vanesa González no es va estar de qualificar la gestió feta d'«impecable, seriosa i responsable» i, en contraposició, va lamentar que se la faci fora «sense motius objectius» que justifiquin la presentació d'una moció de censura. Va insistir en una idea que ja havia exposat dies abans en roda de premsa en afirmar que Trucharte arriba al govern des de «la rancúnia, la ràbia i la falta d'honestedat» i va sentenciar amb duresa: «de tot s'aprèn mentre es presideix un ajuntament, fins i tot de l'oposició. M'ha ensenyat a saber com no he de ser com a persona i què no he de fer com a política».