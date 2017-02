El ministeri de Foment rebaixa a la meitat la factura a Calaf per la intervenció al castell

L´Ajuntament de Calaf ha vist com el deute que tenia amb el ministeri de Foment del govern espanyol es redueix a la meitat del que demanava una vegada s'han resolt les al·leacions presentades per un problema d'excés de finançament de les obres del castell. Per fer aquesta obra que supera el 1.129.000 euros, Calaf havia rebut finançament del ministeri i de l'Incasol. Inicialment, l'Estat va reclamar el retorn de 261.000 euros. L'Ajuntament va justificar que l'aportació de l'Incasol (Generalitat) tenia a veure amb obres extraordinàries fora del projecte aprovat inicialment. Finalment, Calaf haurà de retornar a l'estat 133.286,66 euros.

El ministeri havia presentat una reclamació sobre les obres de rehabilitació del castell i demanava a Calaf que pagués 261.151,21 euros. Ara, resolta l'al·legació, la factura serà de 133.286,66 euros. Aquesta rebaixa permetrà millorar la situació econòmica de l'Ajuntament ja que la disposició econòmica per pagar a l'estat es va tenir en compte en l'auditoria que va fer la Diputació de Barcelona i que marca la pauta sobre la línia econòmica a seguir per aquesta corporació local.

Una de les sorpreses negatives que va tenir l'actual equip de govern (format per ERC) en el moment d'accedir a l'Ajuntament de Calaf es la reclamació per les obres del castell. Foment demanava 261.151,21 euros. El deute de l'Ajuntment té el seu origen en el conveni del juliol del 2008 entre ministeri de Foment i Ajuntament de Calaf per finançar, amb càrrec als fons de l´1% cultural, les obres de rehabilitació del castell. El ministeri aportava el 75% del pressupost de contracte del projecte i l´Ajuntament cofinançava el 25% restant.

L´octubre del 2013, el ministeri va demanar a l´Ajuntament la devolució de 135.632,44 euros, atès que el cost final de la rehabilitació havia estat menor del que s´havia pressupostat en un inici. I un any després, l´octubre del 2014, el ministeri va comunicar a l´Ajuntament que havien detectat que l´aportació de l´INCASOL (Generalitat) superava el percentatge permès en el conveni. Amb aquesta informació i les certificacions d´obres, van incrementar la liquidació fins als 261.141,25 euros.

L´anterior govern municipal va presentar al·legacions amb l´argument que les obres no s´havien acabat del tot, malgrat que en l´expedient hi havia una acta de recepció amb data 1 de març de 2011. L´abril del 2015, l´advocat de l´Estat va negar la continuïtat de les obres i el maig d´aquell any es va seguir amb l´expedient de devolució de l´excés de finançament. En el termini d´al·legacions, l´anterior equip de govern, de CiU, va remetre la mateixa documentació que havia aportat un any abans.

L´agost del 2015, el ministeri va resoldre l´expedient i va dictar la devolució de 261.151,25 euros i un mes després el consistori va rebre l´ordre de pagament immediat.

Davant d´aquesta situació, l´aleshores nou equip de govern va sol·licitar un ajornament del pagament per estudiar el cas, alhora que va reunir la documentació de les obres fetes efectivament i va reclamar a l´INCASOL les certificacions que faltaven per justificar. Amb tota la documentació es va presentar una nova al·legació en la qual es concloïa que el cost total de la rehabilitació havia pujat a 1.129.549,47 euros.



Finalment, amb data 10 de gener de 2017, el ministeri de Foment ha remès una resolució a l´Ajuntament en què modifica la seva primera resolució i redueix la quantitat de l´expedient de la devolució que passa a ser de 133.286,66 euros".