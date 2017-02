La socialista Trucharte aprofita una nova majoria per presidir Vilanova del Camí

Un ple extraordinari de 50 minuts ha propiciat el relleu a l'alcaldia de Vilanova del Camí. Vanesa González (V365) tanca la seva etapa després de 19 mesos d'alcaldia en minoria. La socialista Noemí Trucharte, la seva principal opositora, té a les seves mans la vara d'alcaldessa. El bastó de comandament, justament, va ser l'element que va escenificar la tensió amb què es viu el debat polític a l'Ajuntament de Vilanova. La regidora Pepita Códol (del grup V-365, que ahir perdia l'alcaldia), com a presidenta de la mesa d'edat, era l'en-carregada de donar la vara a la nova alcaldessa, però no ho va fer. Va argumentar que no n'era mereixedora perquè no liderava la candidatura més votada: «el bastó d'alcalde té un significat: l'alcaldessa ha d'estar escollida per la gent de Vilanova, i aquest no és el cas. És a dir, que si vol, se l'agafa». Una cinquantena de persones omplien la sala.

La decisió de Códol va anar seguida de l'escridassa de part del públic, dels aplaudiments a les files del grup que era al govern, i de la perplexitat de la nova alcaldessa, Trucharte, que li va respondre afirmant que «no és un bastó el que dóna legitimitat, sinó els veïns que ens donen suport i els vots que sumem les quatre forces». L'anterior govern, format pels grups V-365, ERC i CiU, sumava 2.124 vots. La nova alternativa, integrada per PSC, VA!, IPV i Decide, 2.486.

El ple del relleu a l'alcaldia de Vilanova, com ha passat des de l'inici del mandat, ha fet evident la divisió política del poble. Els representants dels grups al govern van defensar la feina feta i van posar en dubte l'èxit de la fórmula que lidera Trucharte per les extremes diferències que hi havia fins ara entre les formacions. Però la disputa va quedar en els retrets.

El primer discurs de Trucharte va descobrir poques directrius del nou govern. Va oferir «consens, diàleg i transparència» i va assegurar, també, que el pacte de govern «és sòlid», responent a una de les principals crítiques que havia rebut. Sabedora que una de les debilitats és no liderar la força més votada, Trucharte va recordar que «a Vilanova, cap partit no ha tingut majoria absoluta».

I com a grans prioritats va anunciar noves polítiques socials per resoldre problemes d'una població que té un dels índexs d'atur més alts de Catalunya i un dels pitjors PIB per habitant. L'ocupació, l'accés a l'habitatge i la cohesió social són les prioritats.