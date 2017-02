L'hospital d'Igualada ha hagut d'obrir el 100% de llits per afrontar el grip

«Durant el mes de gener hem tingut una allau de gent desorbitada. No ho havíem vist mai. Hem obert totes les habitacions de l'hospital, tots els llits disponibles». Ferran Garcia, gerent del Consorci Sanitari de l'Anoia, ens que també gestiona l'hospital, assegura que l'episodi de grip d'aquest mes de gener passat i totes les malalties respiratòries associades «han desbordat» l'activitat de l'Hospital d'Igualada.

Obrir totes les habitacions, tenir la UCI i les urgències al màxim de capacitat, haver contractat professionals per fer reforç aquests dies, no van ser mesures suficients i durant «un parell de dies es va haver de desprogramar intervencions quirúrgiques previstes no urgents perquè no hi havia prou llits i deixàvem malalts per ingressar», segons explica el mateix gerent.

L'atenció mèdica té una relació directa amb les despeses que es generen. «S'han disparat de manera extraordinària», explica Garcia, però la desviació la considera imprescindible per atendre la població. Ara «haurem de negociar amb el Catsalut [la Generalitat] com es paga la factura».

«Aquest any ens hem trobat amb més visites i amb més gravetat. Hi havia pacients que venien amb patologies molt descompensades». I ho explica gràficament. A la UCI tenim 9 llits, tot i que la previsió de Sanitat és de 5, i els hem obert tots i alguns dies hi hem tingut fins a set persones intubades». Garcia ha afegit que l'hospital classifica els malalts atesos en cinc graus, i el 4t i el 5è no necessiten atenció hospitalària i haurien d'anar al CAP. Aquest col·lectiu, enguany, amb l'increment de pacients, s'ha reduït 2 punts (ha passat de representar el 52% de l'atenció mèdica a ser el 50%), per tant, la part dels més greus ha guanyat pes.

Les xifres explicarien una situació d'estrès en alguns dels espais de l'hospital, com ara a l'àrea d'Urgències, on en un mes normal es poden atendre entre 150 i 160 persones per dia, i durant el mes de gener hi ha hagut puntes amb més de 220 atencions. I més xifres: durant el mes de gener «hem utilitzat 26 llits més de mitjana que durant el gener passat, i hi ha hagut 77 ingressos més que durant també el mateix període del 2016.

Aquestes situacions extremes requereixen de més dedicació i més esforç de tots els professionals, però amb això no n'hi ha prou i cal anar a buscar professionals, metges i infermeres que puguin donar suport als equips habituals. Enguany, Garcia afirma que han tingut autèntics problemes. No han trobat metges disposats a fer una estada temporal a Igualada, ni infermeres. «En aquests moments no hi ha atur entre especialistes i infermeres», assegura Garcia.

«Nosaltres anem cobrint com podem, però és molt difícil, per exemple, trobar pediatres», explica Garcia, i el fet que la primària tampoc no en tingui i hi hagi vacants fa que hi hagi més petició d'atenció infantil als hospitals.