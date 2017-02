Masquefa justifica la caducitat del contracte de les escombraries

El govern de l'Ajuntament de Masquefa admet que té caducat el contracte per a la gestió de residus des del 2011, però ha assegurat a aquest diari que aquesta situació «és fruit, únicament i exclusivament, de la ferma voluntat d'oferir a tots els masquefins el servei més eficaç i eficient possible de tractament de deixalles». Aquesta voluntat es tradueix en la proposta de fer un contracte únic per a la recollida de tota la brossa, que, segons el govern local, es troba en la fase final per poder treure el concurs. ERC havia denunciat aquesta situació irregular i ahir aquest diari se'n va fer ressò.

El govern local explica que «el lapse transcorregut des de l'expiració de l'actual contracte respon al treball realitzat conjuntament amb tots els organismes competents –entre ells, el Consell Comarcal de l'Anoia– per aconseguir el millor projecte possible per al municipi». Però afirmen que l'acord amb l'ens comarcal, que presideix justament l'alcalde de Masquefa, Xavier Boquete, no ha estat possible i han decidit fer un servei i concurs només per al municipi. «Davant la impossiblitat de dur a terme la licitació conjunta amb el CCA, el govern municipal entén que el Servei Integral de Neteja i Recollida és el millor model per optimitzar els recursos econòmics, oferir més eficiència en la recollida i la gestió de les deixalles, i garantir el benestar de tots els veïns de Masquefa».

Masquefa ha encarregat el treball de fer el plec de clàusules del nou contracte a una empresa externa i assegura que a partir del mes de març es podrà licitar.