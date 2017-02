Trucharte posa en mans de Decide la policia i cultura

El nou equip de govern de Vilanova del Camí que va arribar a l'alcaldia dimarts a través d'una moció de censura ha assignat a la regidora Inma González, de Decide, les regidories de Governació, Seguretat Ciutadana, Cultura, Solidaritat i Agermanament. Ha estat ella mateixa al seu Facebook que ha explicat el compromís i que el nou govern serà «de regidories transversals entre els diferents membres de l'equip de govern», una nova situació que ha definit com de «cooperativa de treball». González assegura que aquesta estructura farà que el govern sigui «més proper a la gent» i «molt més eficaç» que l'anterior.

L'àrea de Governació que s'atorga González s'haurà de relacionar amb la mateixa alcaldessa, la socialista Noemí Trucharte, que portarà directament Interior, Personal i Comunicació, aquesta última una de les àrees que més recels desperta entre el personal. El portaveu del grup socialista, Kilian Tomàs, portarà Hisenda, i la tercera regidora socialista, Eva Vadillo, Educació.

En una nota informativa, el govern ha explicat que els regidors de VA! es fan càrrec de Promoció Econòmica (Francisco Palacios), Esports (Camilo Grados) i Serveis Personals (Sílvia Cáceres). I els regidors d'IPV-VV, José Manuel Cividanes i Manuel Ocaña, es repartiran les àrees d'Urbanisme, Medi Ambient i Serveis Tècnics.

Trucharte encara no ha donat per completament tancat el cartipàs, però sí que ha explicat que aquesta era a grans trets la nova estructura de govern. La socialista es va estrenar dimarts com a alcaldessa,

D'altra banda, un dels primers actes que els regidors dels quatre grups també van compartir en el primer dia de govern va ser la recepció als participants de la caminada «A cent cap als cent», al Centre d'Innovació Anoia. Vilanova del Camí era en aquesta cita el municipi amfitrió. Recordem que aquesta temporada forma grup amb veïns de Badia del Vallès, Sant Joan de Mediona i Sitges.