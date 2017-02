Igualada crearà 260 places d'aparcament gratuït al sector del tanatori i de les Comes

L'Ajuntament d'Igualada posarà en marxa aquest 2017 dues noves zones blanques d'aparcament que, conjuntament, sumaran unes 260 places d'estacionament gratuït. Segons ha explicat el regidor de Qualitat Urbana, Jordi Pont, es tracta de dues zones molt concorregudes de la ciutat i que presenten mancances en temes d'aparcament: la del tanatori i la del complex esportiu de les Comes. Tot i que encara s'han de tancar els números, el pressupost de la zona del tanatori no superaria els 30.000 euros, mentre que per a la zona de les Comes «la xifra és molt important, ja que hem de fer un carrer nou i això implica qüestions relacionades amb la recollida d'aigües, el clavegueram, l'enllumenat i la urbanització», ha detallat Pont. Actualment la ciutat té 800 places d'aparcament gratuït distribuïdes per tota la ciutat.

Fa cinc anys que l'Ajuntament d'Igualada va engegar el projecte de les zones blanques d'aparcament amb l'objectiu de revitalitzar les zones comercials de la ciutat i donar una utilitat als solars desocupats. Des d'aleshores, s'han posat en marxa un total de 800 places d'estacionament gratuït. El regidor de Qualitat Urbana de l'Ajuntament d'Igualada ha fet una valoració molt positiva del projecte i ha assegurat que totes les àrees «tenen una ocupació molt alta». De fet, segons Pont, es tracta d'un «model d'èxit», ja que «arran de la nostra experiència la Diputació de Barcelona va generar un programa de subvencions per reutilitzar els espais buits com a zones d'aparcament gratuït».

Pel que fa a la zona del tanatori, es tracta d'un espai agrícola d'uns 2.000 metres quadrats on s'encabiran entre 60 i 80 places de cotxes. En aquest cas, la despesa serà compartida entre l'Ajuntament i l'empresa que gestiona el tanatori. La zona blanca de les Comes és inclosa dins el Pla Integral de Modernització dels Equipaments Esportius. Actualment, el complex disposa d'unes 430 places d'aparcament i, segons els estudis del consistori igualadí, l'oferta resulta insuficient, sobretot els dissabtes al matí o durant les jornades en què s'hi celebra algun esdeveniment esportiu important. La nova zona blanca que hi ha projectat l'Ajuntament d'Igualada consta de 200 noves places.