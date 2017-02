Els amos de Petromiralles, acusats d'estafar 147 milions

El jutge de l'Audiència Nacional Eloy Velasco ha processat els propietaris del grup Petromiralles, Josep Maria i Pere Torrens, pel suposat frau de l'IVA en les diferents gasolineres que el grup havia creat a Catalunya, valorat en 147 milions d'euros. L'estafa s'hauria comès entre els anys 2011 i 2013, coincidint amb una etapa de gran creixement de l'empresa, situada en la franja de les gasolineres més low cost del país.

Amb la resolució coneguda ahir, el magistrat posa fi a la instrucció, iniciada el 2013, i proposa jutjar 24 persones per diversos delictes contra la Hisenda Pública i el mercat, així com per la presumpta alteració del preu del petroli, una conducta que hauria causat un perjudici a la resta d'empreses del sector. A tots ells se'ls imputa blanqueig de capitals, pertinença a grup criminal i falsificació de documentació mercantil.

En el cas de Josep Maria Tor-rens, exalcalde de Santa Maria de Miralles (Anoia), el jutge li atribueix, a més a més, un delicte de tinença il·lícita d'armes.

En la resolució, el jutge qualifica la mecànica del frau suposadament comès pel sistema de carrusel, i assenyala que, a causa del sistema utilitzat, les empreses implicades en la trama van deixar de suportar cap tipus de càrrega fiscal, fet que els va fer disposar de la mercaderia a un preu «molt menor» que el normal del mercat. Segons Velasco, aquesta circumstància va permetre als processats «comerciar amb un ampli marge de beneficis» i, amb això, «acaparar el mercat, arribant a corrompre'l» amb una competència que va obligar la resta d'operadors a tancar, disminuir el seu volum de vendes o realitzar fraus similars.

Al capdavant de la trama, el magistrat situa els germans Tor-rens, ajudats per Antonio Rodríguez Estepa i Eloy Vila Morós, que gestionava les societats i mantenia relacions amb les empreses i persones implicades. En el cas de Josep Maria i Pere Torrens, l'acte considera que es van servir de Petromiralles SL, Petromiralles 3 SL i la societat suïssa Willoil, principals beneficiàries d'un entramat empresarial amb el qual van obtenir productes petroliers a un preu sensiblement inferior al del mercat.

D'aquest entramat, pel que sembla, en formen part compa-nyies com Bufet Orfisa, Fast Petrol Company, Serveis Petrolífers Avançats, Serveis Petrolífers Giralda, Scout Energy Petrol i Cian Plus, contra les quals també va dirigit el procediment. L'activitat, explica l'instructor, respon a una estratègia comercial «plenament conscient, dissenyada i duta a terme pels responsables de Petromiralles», els quals, recorda, estan sent investigats també per una conducta similar en el cas Ercobus. De tal manera, conclou que l'organització es valia per aconseguir «guanys il·lícits» mitjançant retirades de diners en efectiu realitzades pels testaferros amb una periodicitat de «2 o 3 vegades per setmana», i desviant aquests fons a comptes a Hong Kong i Andorra. Després de tres anys d'instrucció, l'abril passat el jutge Velasco es va desplaçar fins a Hong Kong, on va requerir a les autoritats xineses la repatriació dels 15 milions d'euros embargats judicialment per les suposades irregularitats.