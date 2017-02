Els usuaris de l'autobús urbà d'Igualada augmenten gairebé un 5% el 2016

Els usuaris del servei de bus urbà d'Igualada van incrementar un 4,57% (16.588 passatgers) el 2016. En total, l'any passat aquest servei va tenir 379.449 usuaris. L'operador que ofereix el servei, l'empresa Masats Transports Generals, ha presentat aquest dimecres un nou vehicle que incorporarà a les línies d'Igualada, que tindrà una capacitat per a 93 persones. Segons informa l'Ajuntament d'Igualada, aquesta adquisició es duu a terme per donar resposta a la creixent demanda en les línies circulars d'Igualada, especialment en horari d'entrada i sortida dels Instituts i del Campus Universitari. Paral·lelament, al llarg del primer trimestre del 2017 està previst dotar de servei de WI-FI gratuït pels usuaris de tots els autobusos urbans de la Conca d'Òdena. El nou vehicle que s'ha presentat aquest dimecres ja incorpora aquesta prestació i es treballarà per instal·lar els emissors en la resta d'autobusos en les properes setmanes.