El bus urbà d'Igualada augmenta el nombre d'usuaris, que s'acosta a 400.000

Un total de 379.449 passatgers van utilitzar l'any passat el servei de bus urbà d'Igualada. Això suposa un increment del 4,57 %, que es tradueix en 16.588 usuaris més que en el total de l'any anterior. Les dades les van facilitar ahir el regidor de Qualitat Urbana de l'Ajuntament d'Igualada, Jordi Pont, i Carme Pros, gerent de l'empresa SA Masats Transports Generals, que van fer un balanç conjunt del servei durant el 2016.

Ajuntament i empresa van detallar la situació en els diversos recorreguts que fa aquest transport, i pel que fa als circulars, la LC1 va créixer el 5,98% i va arribar als 188.618 passatgers, mentre que la LC2 es va incrementar el 3,21% en assolir la xifra de 190.831 viatgers.

El regidor Pont va associar aquest increment generalitzat «a la progressiva recuperació de l'activitat econòmica i empresarial a la ciutat, al creixent nombre d'estudiants del Campus Universitari i a estímuls per a la utilització del transport públic». També va assenyalar com a possible causa «la congelació del preu del bitllet senzill en 1,5 euros, que consistori i companyia hem acordat cada any des del 2012». Així mateix, van indicar que s'ha percebut un increment dels escolars que fan ús del servei.

Més enllà d'Igualada, hi ha hagut un increment del nombre de passatgers en el conjunt de la conca d'Òdena. Contemplant la LTF que circula els festius, la LTM que arriba fins a Santa Margarida de Montbui i la LTV que dóna servei a Vilanova del Camí, hi ha hagut un augment del 5,37%, amb una xifra global de 797.323 usuaris.



Un nou vehicle i servei de Wi-Fi

La plaça de l'Ajuntament d'Igualada també va ser ahir l'escenari de la presentació pública del nou vehicle que Masats Transports Generals incorpora a les línies d'Igualada.

Es tracta d'un vehicle Otokar del model Kent 280 LF, amb 10,8 metres de llargada, tres portes d'accés i capacitat per a 93 persones. Concretament, disposa de 21 seients i espai per a 72 passatgers drets o bé per a 63 passatgers drets i una persona amb mobilitat reduïda, i serà, doncs, el bus urbà de més capacitat a la capital de l'Anoia. Aquesta adquisició es du a terme per donar resposta a la creixent demanda en les línies circulars d'Igualada, especialment en horari d'entrada i sortida dels instituts i del Campus Universitari.

D'altra banda, al llarg del primer trimestre d'aquest any 2017 es preveu dotar de servei de Wi-Fi gratuït per als usuaris tots els autobusos urbans de la Conca d'Òdena. El vehicle presentat ahir ja incorpora aquesta prestació, i ara es treballa per instal·lar els emissors en la resta d'autobusos en les properes setmanes.