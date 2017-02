Calaf reconeix Celdoni Fonoll com a ambaixador cultural calafí al món

El cantant, músic, rapsode i poeta Celdoni Fonoll ja és ambaixador cultural calafí al món. El reconeixement li ha estat atorgat per l'Ajuntament de Calaf, municipi del qual és originari l'artista, i que ara li ha volgut donar aquest distintiu.

El guardó a Celdoni Fonoll ha estat un dels premis més destacats en la primera edició de la Nit de l'Esport i la Cultura, que ha convocat l'Ajuntament de Calaf per posar en valor els èxits assolits per entitats o persones del poble al llarg del 2016.

El premi a Celdoni Fonoll vol ser un reconeixement tant a la trajectòria professional de l'artista i a la magnitud de la seva obra, com també, i sobretot, a la generositat que ha demostrat Fonoll a l'hora de proclamar els seus orígens calafins a tot arreu on ha anat. Així es va posar de manifest en l'entrega dels guardons, que es va fer al Casal de Calaf, amb presència de l'alcalde d'aquesta població, Jordi Badia, i de l'alcaldessa de Sant Martí Sesgueioles, Rosa Narbona, que van estar acompanyats per l'actriu Lloll Bertran en l'entrega de premis. En total, es van repartir 14 guardons, en les modalitats de l'esport i de la cultura (dos dels quals eren ex aequo), i també hi va haver dues mencions especials.

Acabada l'entrega de premis, Lloll Bertran va actuar, i l'alcalde Badia va destacar que la gala servia per «reconèixer públicament la feina colossal que feu les entitats de Calaf i l'Alta Segarra».