Els empresaris de l'Anoia elaboren un full de ruta sobre el futur econòmic del territori

La Unió Empresarial de l'Anoia (UEA) ha presentat aquest dijous al vespre els resultats de l'ambiciós procés participatiu que ha dut a terme al llarg de tot un any per conèixer la realitat i les propostes del sector empresarial de l'Anoia. El projecte ha comptat amb la participació de més de 350 empresaris de diversos sectors que s'han reunit al llarg del 2016 en 17 fòrums diferents. El document s'erigeix com un full de ruta empresarial per als propers anys. El president de la UEA, Blai Paco, ha destacat que el document posa de relleu que l'Anoia és un territori amb una posició geogràfica privilegiada i amb una economia molt diversificada i especialitzada. Entre els reptes s'hi troba la millora de l'encaix entre la oferta i demanda de professionals qualificats o la millora de la xarxa de comunicacions.

Sota el títol de 'Empresa i progrés. Conclusions i propostes dels fòrums sectorials i territorials de l'Anoia de 2016', la Unió Empresarial de l'Anoia ha donat a conèixer aquest dijous els resultats del procés participatiu que ha dut a terme durant un any. L'acte ha comptat amb molts dels empresaris que han participat als 17 fòrums i també amb el conseller d'Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, i el periodista Antoni Bassas, que ha aportat el seu punt de vista sobre la vessant empresarial de l'Anoia.

Amb la voluntat que esdevingui un full de ruta empresarial pels propers anys, el document recull l'opinió de 350 empresaris, que han aportat la seva visió de la comarca, de l'economia local, dels sectors i de les mancances i possibilitats que hi veuen. Entre els punts forts que subratlla el document s'hi troba la situació "privilegiada" de la comarca, la bona dotació de sòl industrial, una economia diversificada i amb una elevada productivitat i un important pes industrial.

Entre els punts febles que recull el document destaquen les mancances en la mobilitat de les persones i la xarxa de carreteres, una oferta immobiliària industrial que no s'ajusta a la demanda, la feblesa de la capitalitat d'Igualada, un feble desplegament de les infraestructures de telecomunicacions d'alta capacitat o un dèficit en l'oferta d'allotjament i restauració orientada a l'empresa.

Segons ha apuntat Paco, el document, però, no només fa una diagnosi de la situació sinó que també fa propostes. En aquest sentit, el president de la UEA ha assegurat que a hores d'ara "ja s'estan aplicant una cinquantena de propostes". Entre aquestes s'hi troba la creació de grups sectorials per debatre els temes d'interès comú, projecte per fer visibles sectors que no es coneixien com el de l'habitatge o la programació de més cursos de formació i seminaris d'especialització.



Baiget: "Si les empreses progressen, el país progressa"



El conseller d'Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, ha volgut llançar un missatge optimista sobre la recuperació econòmica del país i també de la comarca de l'Anoia i ha subratllat la importància que les empreses col·laborin. Baiget ha dit que empresa és sinònim de progrés i "si les empreses progressen el país progressa", ha reblat. El conseller també ha defensat el paper de la indústria en la recuperació de l'economia del país i ha dit que el Govern està treballant en l'elaboració del Pacte nacional per la indústria perquè "governi qui governi, el país tinguem les bases per protegir i promocionar la indústria".

D'altra banda, el conseller també ha explicat que el Govern està treballant perquè el país "tingui tots els instruments" i no hagi de dependre de l'estat espanyol. En aquest sentit, Baiget ha lamentat que actualment hi ha moltes qüestions que no depenen del govern català com l'energia o les infraestructures.



La vegueria Penedès, una oportunitat

De la seva banda, l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, s'ha referit en el seu discurs a la recent aprovació de la vegueria del Penedès, de la qual la major part de l'Anoia en formarà part, i ha assegurat que "generarà moltes oportunitats de futur" pel territori. En aquest sentit, Castells ha fet un prec al conseller Baiget i li ha demanat que Igualada pugui acollir la delegació d'Indústria de la vegueria del Penedès "donada la potencia industrial del territori".

Castells també ha aprofitat la seva intervenció al Fòrum Empresarial de l'Anoia per fer altres anuncis relacionats amb el coneixement, els polígons i el sòl industrial. Pel que fa al coneixement, l'alcalde igualadí ha anunciat que l'Ajuntament i la Generalitat han arribat a un acord amb la Universitat de Lleida per potenciar el Campus Universitari d'Igualada i, segons ha dit Castells, "si ara la UdL té un braç a Igualada, aviat hi tindrà un fill". Pel que fa al sòl industrial, el batlle també ha avançat que la Mancomunitat de la Conca d'Òdena implementarà un projecte per crear parcel·les de gran format i així "puguem donar sortida a les demandes que tenim de grans empreses per instal·lar-se al nostre territori". A més, Castells també ha explicat que en els propers mesos la Diputació de Barcelona implementarà un pla específic d'inversions de millora dels polígons industrials per valor de 30 MEUR.