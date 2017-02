El bus de Manresa i Olesa estrena horaris l'1 de març

Els nous horaris del bus entre Manresa i Barcelona, que fa parada a Olesa, pactats entre l'empresa, la Generalitat i els ajuntaments dels municipis on presta servei s'haurien de poder aplicar a partir de l'1 de març, segons ha donat a conèixer el govern de l'Ajuntament d'Olesa. Les tres parts s'han reunit per valorar la remodelació horària, que Olesa posarà en coneixement dels usuaris en els propers dies amb la voluntat que el dia 27 de febrer es pugui fer una aprovació definitiva del canvi, i el dia 1 de març s'hauria d'aplicar. Aquest 27 de febrer se celebraria una trobada entre Ajuntament, Generalitat i usuaris.

La nova taula horària manté el nombre d'expedicions que fan parada a Olesa i adequarà els horaris al temps real de viatge, ja que els temps actuals no es podien complir en bona part dels recorreguts d'Olesa a Barcelona.

Dos mesos després que el servei hagi passat a l'empresa Monbus, l'Ajuntament d'Olesa encara rep incidències relacionades amb «els horaris, conductors que no coneixen la ruta o usuaris que es queixen de rebre un tracte incor-recte». La Generalitat, segons expliquen els polítics olesans, «ha deixat la porta oberta a l'obertura de nous processos sancionadors» si l'empresa no posa fil a l'agulla per resoldre les queixes.

L'alcaldessa d'Olesa, Pilar Puimedon, l'alcalde d'Esparreguera, Eduard Rivas, i el regidor de mobilitat d'Abrera, Albert Roca, es van reunir dilluns amb el director del Servei Territorial de Transports, Jordi Follia.