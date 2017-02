Francisco Guisado substitueix Teo Romero al PSC-Anoia

Francisco Guisado, alcalde d'Òdena, és el nou president comarcal del PSC. Substituirà un dels valors històrics dels socialistes a l'Anoia, Teo Romero. Tot i que Guisado tenia una pugna amb Salustià Monteagudo per les regnes del partit, finalment ha estat escollit sense la necessitat de fer primàries, ja que Monteagudo no ha pogut presentar els 63 avals mínims necessaris per ser candidat. Guisado en va recollir 89 de vàlids.

L'elecció de Guisado ha de ser ratificada en el tercer Congrés del PSC-Anoia que està previst per al 18 de febrer. El seu rival, Salustià Monteagudo, ha felicitat el candidat guanyador i li ha desitjat «molta sort en aquesta nova etapa». I Guisado també va destacar l'esforç de l'equip de Monteagudo per sumar suports.