L'empresariat de l'Anoia reclama més lideratge d'Igualada i la millora de les comunicacions

La Unió Empresarial de l'Anoia (UEA) va presentar ahir al vespre els resultats de l'ambiciós procés participatiu que ha dut a terme al llarg de tot un any per conèixer la realitat i les propostes del sector empresarial de l'Anoia. El projecte ha tingut la participació de més de 350 empresaris de diversos sectors que s'han reunit al llarg del 2016 en 17 fòrums diferents. El document s'erigeix en un full de ruta empresarial per als propers anys.

El president de la UEA, Blai Paco, ha destacat que el document posa en relleu que l'Anoia és un territori amb una posició geogràfica privilegiada i amb una economia molt diversificada i especialitzada. Entre els reptes que té hi ha la millora de l'encaix entre l'oferta i la demanda de professionals qualificats i la millora de la xarxa de comunicacions.

Sota el títol «Empresa i progrés. Conclusions i propostes dels fòrums sectorials i territorials de l'Anoia de 2016», la Unió Empresarial de l'Anoia va donar a conèixer aquestes conclusions en un acte al qual van assistir molts dels empresaris que han participat als 17 fòrums, i també el conseller d'Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, i el periodista Antoni Bassas, que va aportar el seu punt de vista sobre el vessant empresarial de l'Anoia.

El document recull l'opinió de 350 empresaris, que han aportat la seva visió sobre la comarca. Entre els punts forts que subratlla el document hi ha la situació «privilegiada», la bona dotació de sòl industrial, una economia ben diversificada i amb una elevada productivitat, i un important pes industrial.

Entre els diversos punts febles destaquen les mancances en la mobilitat de les persones i la xarxa de carreteres, una oferta immobiliària industrial que no s'ajusta a la demanda, la feblesa de la capitalitat d'Igualada, un feble desplegament de les infraestructures de telecomunicacions d'alta capacitat, i un dèficit en l'oferta d'allotjament i restauració orientada a l'empresa.

El document fa diagnosi i fa propostes. En aquest sentit, el president de la UEA ha assegurat que a hores d'ara «ja s'estan aplicant una cinquantena de propostes». Entre aquestes propostes hi ha la creació de grups sectorials, projectes per fer visibles sectors que no es coneixien, com el de l'habitatge, o la programació de més cursos de formació i seminaris.