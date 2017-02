Els metges del CAP de Calaf detecten un brot de galteres

Era una malaltia força comuna fa uns anys, però en les últimes dues dècades, arran de la generalització de la vacunació de la població infantil amb la triple vírica, pràcticament no n'hi havia brots. A Calaf, n'han detectat un. La regidora de Salut, Montse Isern, confirmava anit que hi ha cinc persones que ja s'ha confirmat que han tingut la malaltia, la majoria adolescents. Algun ja ha estat donat d'alta. Es tracta d'una malaltia vírica, que en principi no es complica amb situacions de risc vital. No està entre les malalties més virulentes, com pot ser una meningitis o una ràbia.

Els metges del CAP han hagut d'avisar el departament de Salut, perquè aquesta és una malaltia infecciosa de declaració obligatòria, i la coincidència de diversos casos en una mateixa comunitat així ho requereix. De moment, aquest diari no coneix cap cas en què la malaltia s'hagi complicat. De totes maneres, ahir el departament de Salut no va respondre a les peticions d'informació.

És una malaltia que en principi és més habitual en la població infantil, en nens i nenes a partir dels dos anys, però, com en el cas de Calaf, no és aliena a la població adulta. Justament és entre aquestes persones que pot presentar més complicacions.

Aquesta malaltia es transmet de persona a persona a través de gotetes de saliva, per exemple amb un esternut o parlant. I de vegades també es pot transmetre quan una persona toca algun objecte que abans havia tocat una persona infectada. El CAP de Calaf ha informat les persones infectades i el seu entorn immediat per evitar que el brot s'ampliï.

Professionals sanitaris consultats per aquest diari fora de l'àmbit de la medicina pública, han explicat que es tracta d'una malaltia que pràcticament no tenia incidència a Catalunya, però que, o bé perquè ha arribat població d'altres països o perquè la població autòctona no s'ha vacunat, troba noves vies de propagació.

Generalment és una inflamació de la glàndula paròtide, que es pot fer apreciable externament. Els símptomes són el maldecap, l'abatiment i febre baixa.