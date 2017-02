L'entorn del camp de futbol de les Comes estrena una nova zona d'aparcament

Inauguració del nou espai d´aparcament als camps de futbol de les Comes, a Igualada

L'entorn dels camp de futbol de les Comes, a Igualada, disposa des d'ahir d'una nova zona d'aparcament per a 121 vehicles. El govern local, encapçalat per l'alcalde, Marc Castells, el va posar en servei ahir un cop s'ha acabat la urbanització de l'espai.

Els treballs han consistit en l'homogeneïtzació del terreny i en l'asfaltatge dels 2.600 m2 de superfície, fins ara de terra i habitualment molt castigat pels efectes de la pluja i el trànsit de vehicles. Per això, segons explicaven ahir fonts municipals, «s'han efectuat les adequacions necessàries per garantir la correcta sortida d'aigües pluvials dels marges de l'entorn, que també s'han desbrossat». També s'hi ha instal·lat nova il·luminació i s'ha mantingut un espai per garantir el trànsit dels vianants i la bona accessibilitat entre el pàrquing i les instal·lacions esportives amb noves escales i rampes. Les mateixes fonts han indicat que el projecte ha incorporat una rotonda de petites dimensions a la part superior de l'aparcament, a tocar dels camps de futbol secundaris, «que ha de facilitar la fluïdesa del trànsit de vehicles a l'interior de l'espai».

El cost de l'actuació ha estat d'uns 215.000 euros i les obres, que es van iniciar el setembre passat, s'han allargat més del previst. L'explicació de l'Ajuntament és que «aquest hivern, amb les precipitacions i glaçades del mes de gener, no ha estat possible dur a terme l'asfaltatge en el termini que s'havia previst».

L'estacionament, un cop arranjat, ofereix espai per a 95 automòbils, 4 places reservades per persones amb mobilitat reduïda, 21 places per a motocicletes i una plaça reservada als vehicles d'emergències.

A l'acte han assistit l'alcalde, Marc Castells, la regidora d'Esports, Rosa Plassa, i representants dels clubs que fan ús de la instal·lació: el CF Igualada, la UD Montserrat, la Societat Esportiva Ateneu - Penya Blaugrana d'Igualada i l'Anoia Rugby Club. La millora també s'inscriu en el projecte de fer d'Igualada Ciutat Europea de l'Esport 2019. La ciutat té un pla de Modernització dels Equipaments Esportius Municipals, i aquest aparcament n'era una peça.