Esparreguera inicia les obres de millora de la carretera Mas d'en Gall

L'Ajuntament d'Esparreguera ha iniciat aquests darrers dies les obres de millora de la carretera de Mas d'en Gall, l'arranjament del clavegueram del carrer Fornal i les obres d'adequació de la rotonda nord del municipi. Aquestes obres, adjudicades en diferents projectes per un import global de més de 600.000 euros, han començat aquest dilluns i es duran a terme durant les properes setmanes. L'actuació més important tindrà lloc a la carretera de Mas d'en Gall, on és previst que les obres s'allarguin durant els propers quatre mesos.

Les obres a la carretera de Mas d'en Gall tenen per objectiu, segona ha explicat l'equip de govern, «millorar les mesures de seguretat de la via i consistiran a asfaltar la calçada, millorar la senyalització vertical i horitzontal, millorar el peraltat dels revolts perillosos i introduir bandes sonores per incidir en la limitació de la velocitat dels vehicles». Segons fonts municipals, les actuacions s'han dut a terme sense interrompre la circulació habitual tot i que hi haurà restriccions del trànsit que afectaran trams discontinus en els quals, temporalment, es donarà pas alternatiu als vehicles que circulin en cada un dels sentits de la via. Les obres a la carretera de Mas d'en Gall tenen un cost total per a l'Ajuntament d'Esparreguera de 400.000 euros.

L'arranjament del clavegueram del carrer Fornal començarà a fer-se efectiu aquesta setmana i dóna resposta a un requeriment de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) per evitar un abocament d'aigües residuals. Les obres, valorades en 190.000 euros, consistiran a substituir el clavegueram i sanejar la connexió amb el col·lector general d'aigües.

Al marge d'aquestes actuacions, el regidor d'Urbanisme i Via Pública de l'Ajuntament d'Esparreguera, Rogeli de la Cruz, ha indicat que «les obres al clavegueram del carrer Fornal també impliquen una millora en l'accés a aquesta infraestructura» de cara a solucionar futures incidències en aquest col·lector d'aigües, del Torrent Mal.