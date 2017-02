Els joves d'Igualada trien els seus 14 projectes prioritaris en el pressupost municipal

L´assemblea Impuls ha fet la tria dels catorze propostes per ser finançades amb el pressupost participatiu municipal de Joventut de l'Ajuntament d´Igualada. El departament de Joventut destina 15.000 euros (1.000 euros més que el 2016) a aquestes iniciatives, que s'incorporaran a la programació de l´Ajuntament adreçada als joves. És el quart any que es du a terme aquesta procés.

"Aquesta iniciativa, seguint el model de pressupost participatiu, converteix els joves en protagonistes i els permet avaluar i escollir quines propostes, elaborades i suggerides per ells mateixos" segons han explicat fonts de l´Ajuntament d´Igualada. L´assemblea de joves per a escollir els projectes que es duran a terme aquest any amb aquests recursos es va celebrar dissabte passat, 11 de febrer, a l´equipament juvenil La Kaserna, i hi van assistir una trentena de nois i noies de la ciutat.

En total, es van presentar quinze idees en format vídeo i catorze d´aquestes van ser finalment seleccionades per a formar part de la programació jove d´Igualada, que es desenvoluparà entre els mesos de març i octubre. Les propostes escollides, que ja es poden consultar al web www.igualadajove.cat, s´engloben dins un ventall molt ampli de diferents àmbits, com poden ser la formació, el treball comunitari, els concerts, la Festa Major, les arts plàstiques i escèniques, l´audiovisual, la cooperació, el medi ambient i la salut.

En aquest sentit, sempres segons fonts municipals, es duran a terme, entre altres, jornades per a potenciar les pròpies capacitats i el potencial, iniciatives de solidaritat i sensibilització especialment enfocades als joves, exposicions, tallers de creació, conferències i cinefòrums o esdeveniments musicals i festius. L´Ajuntament ha fet també un agraïment públic a tots els joves participants en la creació i la selecció de les propostes. La programació de l´agenda jove Impuls s´anirà publicant al web del departament de Joventut i a les seves xarxes socials, a la pàgina de Facebook "Kaserna" i al perfil de Twitter @IgualadaJove.