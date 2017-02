El 080 Barcelona Fashion tindrà una edició a Igualada dedicada a la pell i el punt

La passarel·la 080 Barcelona Fashion munta a Igualada una desfilada amb creadors emergents dedicada al món de la moda en peces de punt i de pell, dos dels sectors industrials més arrelats a la capital de l'Anoia. La 080 Barcelona Fashion s'ha posat d'acord amb el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM), la Diputació de Barcelona, l´Ajuntament d´Igualada, i l´Agrupació Tèxtil FAGEPI, per promocionar i posar en valor aquests sectors industrials d'Igualada.

L'acte s'ha batejat com el "08700-Nits de Pell i Punt" i és previst que es dugui a terme el proper dijous, 23 de febrer, a La Sala, al Cercle Mercantil. Aquí, dissenyadors i professionals del sector, oferiran una vetllada amb la desfilada de creadors emergents com Xavier Grados, Alícia Gonzalez, el tàndem de dissenyadores Núria Costa i Anne Castro, i la firma de pelleteria VM La Sibèria. També hi haurà una exposició de productes dissenyats per emprenedors i marques del territori i produïts íntegrament a l´Anoia

Aquesta iniciativa s´emmarca "en la voluntat d´estendre el "segell" 080 Barcelona Fashion, i donar continuïtat a l´activitat del certamen al llarg de l´any a través del suport a iniciatives i esdeveniments de promoció de la moda que es duen a terme arreu del territori", segons han explicat els responsables de l'organització.

La "08700 Nits de Pell i Punt" tancarà una setmana plena d´esdeveniments vinculats al sector de la moda. Com a inici, el dimarts 21 de febrer es realitzarà a al Museu de la Pell d´Igualada la "Jornada de sostenibilitat en el sector tèxtil i de la moda", amb la participació de l´expert en innovació Xavier Marcet, les marques ECOALF i PUNTO BLANCO, la cooperativa TINTGRINT i els centres tecnològics FITEX, LEITAT I EURECAT. Els dies 22 i 23 de febrer tindrà lloc també a Igualada, la tercera edició de la Fira BSTIM, amb més de 60 expositors i una previsió de 1.000 visitants procedents del sector de la moda.



El 080 Barcelona Fashion, "en ruta" per Catalunya



L´estiu passat, l´organització del 080 Barcelona Fashion va anunciar la voluntat de donar continuïtat a la passarel·la al llarg de l´any, a través del suport a esdeveniments i iniciatives de promoció de la moda que s´impulsen arreu del territori català. Amb aquesta voluntat, el passat agost, el Costa Brava Fashion Weekend (CBFW), celebrat a Calonge, va ser el primer dels esdeveniments que va comptar amb el "segell" 080.

Aquesta iniciativa s´orienta específicament a impulsar l´emprenedoria en el sector moda-disseny a tot Catalunya i potenciar el futur del talent. Es previst que en els propers mesos, el 080 Barcelona Fashion sigui present en projectes a altres zones de Catalunya, com el Maresme i Terres de l´Ebre.