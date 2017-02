La fira BSTIM d'Igualada exhaureix totes les places per tercer any consecutiu

La fira tèxtil BSTIM que se celebrarà a l'Escorxador d'Igualada els propers 22 i 23 de febrer ha penjat el cartell de complet ja que ha aconseguit cobrir la seixantena llarga de places disponibles per a expositors. Les empreses que han volgut exposar a la fira són majoritàriament tallers que fabriquen peces acabades de confecció i gènere de punt d'arreu del país, especialment de l'Anoia, el Maresme, el Vallès i el Bages, però també d'altres punts de l'estat espanyol. Des de l'organització han assegurat que el nombre de visitants professionals inscrits també creix a bon ritme, i ja hi ha confirmada l'assistència de diversos visitants internacionals, entre els quals destaquen responsables de compres, dissenyadors i distribuïdors de marques de moda europees cada vegada més interessades en trobar proveïdors de proximitat. Algunes de les marques són les sueques Diana Orving i House of Dagmar, l'italiana Happy Sheep i l'Holandesa Yaya.

Els organitzadors de BSTIM (Fira d'Igualada, l'agrupació tèxtil Fagepi i l'Ajuntament d'Igualada) han apostat perquè l'edició d'enguany de la fira contribuís a la difusió de la moda de quilòmetre zero. Per aquesta raó, hi haurà un Espai Showroom de Moda sostenible destinat a les empreses tèxtils que tenen en compte els impactes socials i mediambientals de tot el seu procés de fabricació, des del disseny fins a la comercialització i el consum.

D'altra banda, gràcies a un acord de Fira d'Igualada i el Clúster Català de la Moda MODACC signat amb l'Associació Tèxtil de Portugal, la fira BSTIM és present al recinte de la fira de moda Modtissimo que se celebra aquesta setmana a Porto. Juntament amb BSTIM, altres empreses productores catalanes assisteixen a la fira portuguesa, com ara Docor, Punto Blanco, Diutex i l´Associació Global Textil BCN. En reciprocitat, la setmana que ve l´Associació Tèxtil de Portugal serà present a BSTIM.