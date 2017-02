Els grups municipals de Calaf reclamen la creació urgent de la comarca de l'Alta Segarra

Calaf s'ha decidit a resoldre l'estranya situació administrativa en la que ha quedat després de la creació de la Vegueria del Penedès, que inclou una part majoritària de l'actual Anoia. En el darrer ple municipal, els tres grups que hi són representats han aprovat una moció conjunta en la que reclamen "la creació urgent" de la comarca de l'Alta Segarra, amb aquess 8 municipis que han quedat "en el llimb de la indefinició administrativa sine die", com diu el document.

La situació actual era una temença que es va confirmar la setmana passada. 8 municipis de la comarca de l'Anoia que van dir que volien quedar-se a la Vegueria de la Catalunya central tenen ara una situació anòmala. Els serveis comarcals els els presta el Consell Comarcal de l'Anoia i segueixen vinculats a aquesta comarca per altres temes com pot ser el sanitari. Però, en canvi, els serveis que tinguin un àmbit de vegueria no dependran de la nova regió del Penedès, sinó de les accions del govern de la Catalunya central.

En la moció aprova dilluns i s'ha donat a conèixer aquest dimecres, el ple de l'Ajuntament de Calaf proposa que el Parlament i el Govern iniciïn els tràmits "per al reconeixement urgent i efectiu de la comarca de l'Alta Segarra amb la incorporació, si s'escau, dels municipis veïns que així ho manifestin". Per tant, s'insiteix en la idea de tenir una comarca que sumi més que aquests 8 municipis. Aquest acord es farà arribar a tots els grups representats al Parlament i a tots els municipis veïns per si s'hi volen sumar. En la mateixa proposta es demana una reunió amb el departament de Governació per posar fil a l'agulla i començar a treballar en un calendari per poder resoldre la situació actual.