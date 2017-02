El ple de l'Ajuntament de Calaf aprova una nova ordenança de civisme demanada pels infants als Reis

L'Ajuntament de Calaf ha aprovar una nova ordenança municipal en la que es regulen elements per a la convivència com ara la contaminació cústica, la neteja o la utilització dels espais i equipaments públics; les relacions veïnals i l´ús de la via pública. A més, contempla un règim sancionador que s´aplicarà segons si les infraccions són considerades lleus, amb multes de 50 a 100 euros; greus, de fins a 300 euros, o molt greus, amb sancions que poden ascendir a 600 euros. La nova normativa es va aprovar en el darrer ple municipal celebrat dilluns passat, amb els vots a favor del govern (ERC) i d'un dels dos grups de l'oposició, CiU, L'ordenança tenia l'impuls de diferents entitats i del Consell d'infants de Calaf, que va fer la petició pública la nit de reis.



Passat el primer tràmit, l´ordenança s´enviarà a les entitats perquè, durant el període d´al·legacions que ara comença, puguin fer-hi aportacions, segons han explicat fonts de l'Ajuntament de Calaf. Una vegada aprovada definitivament es farà una campanya per informar la ciutadania sobre els drets i deures que recull, alhora que es donaran a conèixer les sancions que pot comportar l´incompliment de la norma.



Durant la sessió, la regidora d´Economia i Hisenda, Montserrat Mases, va explicar, que l´ordenança no neix amb voluntat sancionadora sinó que "l´´Ajuntament prioritza les actuacions preventives, formatives, reeducadores i reparadores, destinades a promoure més consciència cívica i més respecte pels drets dels altres". Tot i això, no descarten les sancions com a "solució davant del fracàs o rebuig de les mesures reeducadores proposades".



Durant la tramitació de la nova normativa l´equip de govern ha comptat amb la col·laboració del grup municipal de CiU que ha fet diferents aportacions. La seva portaveu, M. Antònia Trullàs, va expressar el desig que "la societat calafina col·labori molt eficaçment i alhora molt sensible perquè la convivència dels espais comuns sigui més efectiva i també el respecte als espais privats".



El Grup d´Independents per Calaf (GIC) va votar-hi en contra. Neus Aparicio, portaveu del grup, va manifestar que"no tenim ni el redactat, tenim una primera ordenança, però no tenim les esmenes, doncs ja se l´aprovaran vostès i nosaltres votarem en contra". L'alcalde, Jordi Badia (ERC) assegura que el GIC disposava del document amb les esmenes a l´ordenança de civisme des del passat dijous, quan va quedar incorporat a l´expedient del ple amb tota la documentació. Badia va rebatre l´argument afirmant que"si no han col·laborat, si no han presentat esmenes, ha sigut perquè no han mostrat cap mena d´interès en dialogar i debatre aquesta ordenança que creiem que és d´una importància cabdal per al poble de Calaf"..