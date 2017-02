El pilot Lewis Hamilton visita l'Anoia per rodar un espot de cosmètics

El pilot de Fórmula 1 Lewis Hamilton ha estat aquesta setmana a la comarca de l'Anoia dins les jornades de gravació d'un espot per a la marca de cosmètics L'Oréal Men Expert. Hamilton va ser a Castellolí, on va rodar diverses seqüències entre els entorns del Parcmotor i a Capellades, on el rodatge va passar per la fàbrica de Cal Guasch.



Tot i el secretisme que envolta la campanya, el propi Lewis Hamilton ha compartit algunes imatges de la seva jornada a l'Anoia a les xarxes socials, tot i que indentificant el lloc del rodatge simplement com a Barcelona.



No és la primera vegada que Hamilton visita l'Anoia, ja que el maig de l'any 2014 va visitar el circuit de karts de Parcmotor coincidint amb la seva estada a Catalunya amb motiu del Gran Premi de Catalunya. En aquella ocasió va participar en una cursa promocional davant un públic reduït i especialitzat.