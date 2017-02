L'equip Infinite Lego d'Igualada guanya el trofeu de robòtica First Lego League de Barcelona EUSS

L'equip Infinite Lego de l'escola de robòtica i programació Ments Creatives Tecnoanoia, Igualada, ha guanyat el "Trofeu al Millor Comportament del Robot" en el torneig First Lego League Barcelona EUSS. Va ser el millor de 16 equips i és part de la competició internacional de robòtica First Lego League per a nois i noies de 10 a 16 anys, tot i que els igualadins eren més joves, de 8 a 12 anys. Els Infinite Lego es van emportar el premi després d'aconseguir la màxima puntuació en les tres rondes del joc del robot que es va celebrar el dia 12 de febrer.

A l'octubre, els joves igualadins van començar a preparar-se per la competició reunint-se cada tarda de divendres, i, empesos per la seva motivació, també durant alguns dissabtes i diumenges. Amb la guia del seu entrenador, el Marc Paré, han treballat per tal de construir i programar un robot capaç de realitzar el màxim nombre de proves de la competició, en un temps limitat de 2 minuts i 30 segons. La competició First Lego League també inclou la realització d'un projecte científic sobre una temàtica proposada per l'organització, que aquest any tractava de la interacció entre humans i animals. L'equip va realitzar un projecte molt treballat sobre les causes de la disminució del nombre d'abelles al nostre entorn, i proposava una solució innovadora i creativa a aquesta problemàtica.

A més del primer premi en el comportament del robot, l'equip va rebre el reconeixement especial per part del jurat pels valors mostrats durant la competició: el treball en equip, la inspiració i la cordialitat professional amb els altres equips.

L'Infinite Lego està format per Joan Paré, l'Arnau Segura, el Raimon Coral, el Toni Guix, el Pau Ruiz i l'Arnau Cortijo, que provenen de les escoles Acadèmia Igualada, Col·legi Monalco, Col·legi Mestral i Escola Pia, d'Igualada; i Escola Les Flandes, de Piera.