Toni Comín: «La mort de Gabriel Pérez ens va fer veure que el sistema era millorable»

«No és impossible que es produeixin situacions indesitjades» com la mort el mes d'agost passat d'un jove esportista, Gabriel Pérez, que havia acudit a l'Hospital d'Igualada en reiterades ocasions per un dolor abdominal agut i que no va rebre l'atenció que requeria. No va tenir bon diagnòstic, no hi va haver bona comunicació interna entre professionals, i una malaltia molt habitual entre la població, una apendicitis, va acabar sent l'origen de la seva mort pocs dies després. El conseller de Salut de la Generalitat, Antoni Comín, va visitar ahir per primera vegada després de l'incident l'Hospital d'Igualada, i va assegurar que l'anàlisi de l'actuació de l'hospital va permetre veure que s'havien produït «errors en el sistema», que no es tractava de l'error només d'un professional.

Comín va explicar que «no estàvem en el paradigma d'un error d'un professional, sinó que estàvem en el paradigma d'un sistema assistencial millorable», i és, per això, segons el conseller, que es va prendre la determinació de demanar a l'hospital igualadí que introduís canvis en llocs determinats com a urgències o a l'àrea quirúrgica. «I aquestes mesures es van adoptar i s'apliquen», va especificar ahir. Comín va fer ahir al migida una visita a l'hospital, on es va reunir amb els responsables de l'Ajuntament i dels estaments directius del centre.

Comín va assegurar que les mesures que es van prendre anaven encaminades a «donar garanties màximes que no es tornaria a produir una situació com la de Gabriel Pérez». Amb tot, va indicar que aquest era «un problema puntual» i va defensar sense dubtes el sistema hospitalari català en general i el de l'Hospital d'Igualada en particular. «El nostre sistema és extraordinari, i l'Hospital d'Igualada està fent molt bona feina», va afirmar a preguntes dels periodistes, i va recordar que les dades del centre indiquen que el nivell de la xarxa catalana és «entre els millors d'Europa».

Arran del cas, l'Hospital d'Igualada té obert un expedient sancionador que encara no està finalitzat. I els propers dies s'obrirà el procés judicial. En referència amb aquesta actuació, Comín va assegurar que el jutge trobarà la col·laboració del departament tant per a la documentació que demani com a l'hora de citar professionals i membres del departament per aclarir els fets. D'altra banda, Comín va destacar la feina de suport a la família que va fer la responsable del departament a la zona, la doctora Marta Xandri.