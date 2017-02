Igualada reprèn l'acció de renovar l'arbrat i replantar-ne on en falta

La regidoria de Qualitat Urbana de l'Ajuntament d'Igualada ha posat en marxa dos nous plans de manteniment de l'arbrat de la via pública. D'una banda, s'ha reprès el pla de reposició de l'arbrat, que es va dur a terme entre els anys 2001 i 2007 i que, des d'aleshores, s'havia vist interromput. I, d'altra banda, es fa un pla de manteniment i de millora dels escocells.

El pla vol fer una reposició dels arbres que, per efectes de la climatologia, les malalties o la vellesa, han desaparegut i, a més, la substitució progressiva d'aquelles espècies considerades poc indicades en algunes ubicacions concretes. Aquest seria el cas, per exemple, de plataners o oms plantats en voravies estretes, que acaben ocasionant molèsties als veïns i requereixen una despesa anual important en tasques d'esporga.

Actualment, Igualada té més de 30.000 arbres a la via pública, però s'han identificat 1.240 punts més on caldria replantar o substituir l'arbrat. 670 d'aquestes localitzacions corresponen al polígon industrial de les Comes i 570 a zones residencials del conjunt de la ciutat, majoritàriament als districtes de Llevant i de les Comes. Tal com ha avançat el regidor Jordi Pont, inicialment «es prioritzaran les àrees residencials davant de les industrials a l'hora d'executar aquestes tasques». El polígon de les Comes, mentrestant, està sent objecte els últims anys d'un pla de manteniment específic centrat fonamentalment en les voreres i l'accessibilitat.

Aquest any, amb una inversió prevista de 50.000 euros, es reprendrà aquest pla de teposició de l'arbrat substituint els arbres de la plaça de la Bomba i del Parc del Trànsit, al carrer de les Gardènies, molt perjudicats pels episodis de nevades i ventades dels darrers anys. Es reposaran també arbres en altres punts de la ciutat, fins arribar a una setantena de noves unitats al llarg d'aquest 2017.



Millora dels escocells

En la mateixa línia de millora de l'entorn i la via pública, aquest any s'ha iniciat també un nou pla d'adequació dels escocells. Amb el pas dels anys i els efectes de les pluges successives, els clots a les voreres que envolten les soques dels arbres s'han anat fent més fondos. Això genera punts on s'acumula la brutícia i també possibles elements d'inseguretat per als vianants. En alguns casos, fins i tot queden al descobert els tubs del reg automàtic.

Per això, els Serveis Municipals i la Unitat de Barris estan documentant tots els escocells on cal reomplir de terra i anivellar, o bé on cal refer el paviment del seu voltant, sovint aixecat per les arrels.