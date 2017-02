La fira de l'Estudiant d'Igualada s'amplia a dos dies per obrir-se a més públic

El recinte de l'antic Escorxador acollirà els dies 3 i 4 de març la sisena edició de la Fira de l'Ensenyament d'Igualada. La jornada de divendres s'orientarà sobretot a les visites dels instituts d'Igualada i comarca, i la de dissabte, a un públic més familiar.

Enguany serà el sisè any consecutiu de la Fira de l'Ensenyament, que tindrà lloc a l'edifici de l'antic Escorxador Municipal, al carrer Prat de la Riba. Divendres obrirà portes de 2/4 de 10 a 2/4 de 2, i dissabte, de les 10 a les 2 i de les 4 a les 7 de la tarda. L'entrada serà gratuïta per a tots els assistents. Precisament, el fet d'obrir una segona jornada i en cap de setmana és una de les principals novetats d'aquesta nova edició.

Patrícia Illa, regidora d'Ensenyament i Joventut, ha explicat que aquesta ampliació a dos dies obeeix a la voluntat d'oferir als joves una jornada de visita no lectiva i, alhora, de fer partícips les famílies i que hi puguin assistir també els pares que vulguin decidir conjuntament el futur acadèmic i professional dels seus fills.

La fira tindrà la participació d'un total de trenta universitats i escoles superiors, tant públiques com privades, que exposaran la seva oferta formativa per poder resoldre tots els dubtes referents als seus estudis. Concretament, hi haurà el Campus Universitari d'Igualada, la Universitat de Lleida (UdL), la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat de Girona (UdG), la UManresa i la UVic (Universitat Central de Catalunya), la Universitat Pompeu Fabra (UPF), la Universitat Ramon Llull (URL), la Universitat Rovira i Virgili (URV), la Universitat Abat Oliva CEU, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), la Universitat Nacional d'Educació a Distància (UNED), la Universitat Internacional de Catalunya (UIC), la Universitat La Salle, l'EAE Business School, l'ESERP Business School, l'ESIP Business & Marketing School, l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (ETSAV), l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM), l'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona (ESAB), l'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Ter-rassa (ESEIAAT), l'Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa (EUIT), l'Escola Superior de Disseny (ESDI), l'escola de Disseny LCI Barcelona, el Centre Universitari de Disseny de Barcelona (BAU), l'Escola Universitària de Turisme de Barcelona (CETA), la Facultat de Turisme i Direcció Hotelera Sant Ignasi (URL), la Ostelea School of Tourism and Hospitality i Les Roches International School of Hotel Management, l'Euroaula Tourism School of Barcelona, l'Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques (ESDAP) i la Vatel Andorra International Business School Hotel & Tourism Management.

En un altre dels espais de la fira, hi participaran quinze col·legis i instituts, que exposaran la seva oferta formativa d'ensenyaments professionals i artístics reglats, cicles formatius de Grau Superior i de Grau Mitjà i Programes de Formació i inserció (PFI). Aquests seran l'Institut Milà i Fontanals, l'Acadèmia Igualada, l'Escola Municipal d'Art, Disseny i Artesania d'Igualada Gaspar Camps, la Joviat de Manresa, l'Escola d'Art Superior de Disseny Ondara de Tàr-rega, l'Escola de Sobreestants de Tàrrega, l'Escola Montserrat de Sant Vicenç de Castellet, el Campus Professional UVic-UCC, l'Escola de Formació Professional Avançada (EFPA), l'Escola Agrària de Tàrrega i l'Acadèmia de Perruqueria, Estètica i Quiromassatge.