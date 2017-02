La fira de la indústria tèxtil obre portes aquest dimecres a Igualada

El secretari d'Empresa i Competitivitat, Joan Aregio, inaugurarà aquest dimecres la tercera fira tèxtil BSTIM, d'Igualada, que se celebra dimecres i dijous a l'edifici de l'Escorxador, a Igualada. Enguany, la fira tindra com a eix de desenvolupament el moda sostenible.

La fira Bstim mira el sector professional del tèxtil i la moda de roba. La mostra reuneix una seixantena d´expositors i espera més d´un miler de compradors, molts d'ells internacionals, que coneixeran de primera mà el potencial de producció tèxtil que té el país



Enguany, a més a més, la mostra estrena la 08700-Nits de Pell i Punt, una passarel·la catalana dedicada només a dos dels sectors que més nom industrial donen a la ciutat, el gènere de punt i la pell. Aquesta és una iniciativa que impulsa el Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM), sota el paraigües del 080 Barcelona Fashion, en col·laboració amb la Diputació de Barcelona, l´Ajuntament d´Igualada i l'entitat tèxxtil Fagepi. Serpa el punt de cloenda d'aquesta edició de la fira BSTIM. En aquest cas, la pasarel·la reunirà joves creadors.



La 08700-Nits de Pell i Punt reuneix, dijous, 23 de febrer, a La Sala, al Cercle Mercantil, dissenyadors i professionals del sector en una trobada que comptarà amb una passarel·la de moda de talent emergent, amb les propostes creatives de dissenyadors com l´igualadí Xavier Grados, la firma de punt Odd One Out especialitzada en punt, el tàndem de creadores Anne Castro i Núria Costa, guanyadora del premi de la passada edició de la fira BSTIM, i la firma de pelleteria VM La Sibèria, que també ha desfilat en la passada edició de la 080 Barcelona Fashion. L´esdeveniment, que inauguraran el conseller d´Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, i l´alcalde d´Igualada, Marc Castells, a 2/4 de 9 de la nit, finalitzarà amb un concert a càrrec del músic igualadí Pau Sastre.