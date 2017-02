L'alcalde de la Pobla castiga l'oposició i ara convocarà el mínim de plens possibles

L'equip de govern de l'Ajuntament de la Pobla de Claramunt assegura que el canvi de periodicitat dels plens ordinaris «s'ajusta a la normativa legal vigent», i no té la intenció de fer-se enrere en la decisió presa de fer un ple ordinari cada tres mesos, convocant, entremig, els extraordinaris que calguin, tot i que també creuen que no en caldran gaires. L'alcalde, Santi Broch, ha afirmat que el fet de convocar les sessions ordinàries cada tres mesos «no vol dir que no se'n facin d'extraordinàries. Es faran les que calguin i facin falta». Actualment, el ple de la Pobla es reunia cada dos mesos.

Broch va provocar aquest canvi «per la mala praxi que fan els grups de l'oposició dels plens, que duren entre quatre i cinc hores». A principi del mandat ja es va modificar l'hora de les convocatòries, que es va passar de les 9 del vespre a les 7 de la tarda. Tot i així, els plens s'acaben passades les 12 de la nit».

L'alcalde s'empara en la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, que estableix que els plens ordinaris en els ajuntaments de municipis de fins a 5.000 habitants es poden convocar cada tres mesos. Amb aquest canvi, afirma l'alcalde, intentarem «donar més valor a les sessions plenàries i que es debatin temes rellevants per a la vida del nostre municipi».

Per a l'oposició, la decisió no només pot provocar disfuncions en l'activitat política, sinó que agreuja un suposat problema de manca de transparècia. En aquest sentit, Santi Broch explica que aquest mandat es fan comissions informatives abans de cada ple i, tot i que no és obligatori per llei, va ser una proposta que es va fer des de l'oposició i que l'equip de govern va tirar endavant. En aquestes reunions prèvies «es facilita tota la informació» que es portarà al ple i hauria de servir per «agilitzar els plens». Broch, però, se'n lamenta i afirma que «no és així», «ja que des de l'oposició s'introdueixen moltes mocions a última hora, algunes de les quals no tenen efecte directe al municipi».

Quant a les crítiques de limitar la llibertat d'expressió i el debat als ciutadans, l'alcalde va assegurar que «els regidors de l'equip de govern sempre estem oberts a escoltar les propostes que ens facin. A l'oposició mai se'ls ha negat la paraula i l'opinió, sempre que no faltin al respecte».

Santi Broch va admetre algunes errades, com la del càlcul de l'Impost de Béns Immobles (IBI), que ha assegurat que «aquest any quedarà solucionat».