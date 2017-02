Esparreguera viu un 2016 amb un nivell de delictes com el que hi havia el 2010

Esparreguera

Els delictes denunciats a Espar-reguera durant l'any passat es van reduir el 14,6% respecte al 2015, segons l'Informe de Seguretat Ciutadana 2016 facilitat ahir per la Policia Local del municipi. De les 854 denúncies presentades, la xifra més baixa dels darrers 7 anys, els delictes més habituals són els furts, les estafes i els danys, tot i que en aquest últim cas les denúncies per danys s'han vist reduïdes el 38% durant l'any 2016. Altres delictes que també s'han vist reduïts notablement durant l'últim any han estat els robatoris amb força al domicili, que han baixat el 36%, i els robatoris amb violència o intimidació, que han disminuït el 51%.

El descens delictiu a Esparreguera del 14,6% durant l'any 2016 representa una dada «especialment positiva», segons fonts policials, tenint en compte que en el mateix període a tot Catalunya el descens de denúncies es va situar en l'1,99%, segons dades del Balanç de Seguretat 2016 a Catalunya presentat aquest dilluns.

A Esparreguera, el descens de robatoris amb força a domicilis (36%) i de robatoris amb violència o intimidació (51%) també ha estat més destacat que a la resta de Catalunya, on aquests descensos s'han situat en l'1,97% i el 5,51% respectivament.

A Esparreguera, el barri amb més incidència de delictes durant l'any 2016 va ser el centre de la vila, amb gairebé el 52% dels fets penals denunciats, per bé que el total de delictes en aquesta zona es va reduir el 18% respecte a les dades registrades l'any 2015. Altres zones on durant l'any 2016 es va veure reduïda la incidència delictiva van ser el barri Font, on van baixar el 30%, la Plana, on es va reduir el 28%, o els polígons industrials, on el nombre de delictes registrats va ser el 21% inferior al del 2015. L'única zona on la incidència delictiva es va veure augmentada durant el 2016 va ser el barri de Mas d'en Gall, on la xifra de delictes registrats es va veure incrementada el 33% respecte de l'any anterior.

Segons el mateix informe, la majoria de les denúncies a Esparreguera durant el 2016 van tenir a veure amb delictes contra el patrimoni. Concretament, el 73% dels delictes registrats al municipi van ser d'aquesta tipologia, mentre que el 19% van tenir com a objecte les persones i el 4% van ser delictes de trànsit. La major part (el 88%) de delictes contra el patrimoni van ser sense violència. D'altra banda, a Esparreguera es van detenir durant l'any 2016 un total de 99 persones.