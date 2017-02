Obre la fira BSTIM que vol mostrar el renaixement del sector tèxtil d'Igualada a Europa

La fira tèxtil BSTIM, organitzada per Fira d´Igualada, l´agrupació tèxtil Fagepi i l´Ajuntament d´Igualada, ha arrencat aquest matí al recinte l´Escorxador d´Igualada amb la seixantena de places d´expositors cobertes i més d´un miler de visitants inscrits. Primeres hores de negoci en el què els productors locals i alguns de forans, com els portuguesos que són país canvidat, o els estands de Suècia, Holanda i Itàlia han començat a estable relacions i noves oportunitats de negoci. BSTIM és una fira per a professionals, per a un sector, el tèxtil, que ja es declara en creixement i recuperació.

Joan Gavarró, president de l'agrupació tèxtil Fagepi, resumia l'estat del sector afirmant que fa tres anys el gran repte era frenar la davallada, i ara podem dir, ho diuen les xifres estatals, que creixem un 8%, és positiu". En els darrers anys, coincidint justament amb la fira BSTIM, Igualada ha fet una aposta per la reindustrialització del tèxtil, per mostrar-se als grans productors com a possibles tallers i dissenyadors del tèxtil i del gènere de punt.

Gabarró afegia que més enllà de les grans dades n'hi ha una de tangible: "torna a entrar marquinària, es torna a llogar gent, es lloga a professionals i necessitem més professionals formats, aquest és l'indicador de la situació". I encara una altra sensació, "per primera vegada, aquest any ens hem trobat que hi ha tallers que ens diuen que no poden venir a la fira perquè tenen molta feina".

BSTIM arriba ja a la tercera edició havent-se convertit en una cita de referència per a expositors i per a visitants. Les empreses que han volgut exposar a BSTIM són majoritàriament tallers que fabriquen peces acabades de confecció i gènere de punt d´arreu del país, i pel que fa als compradors, s´espera que avui i demà el saló s´ompli de responsables de compres, dissenyadors i distribuïdors de marques de moda europees, cada vegada més interessats en trobar proveïdors de proximitat.

L´objectiu de la fira és donar a conèixer el potencial de producció tèxtil que té el país i facilitar els contactes comercials entre empreses productores i marques per tal que puguin tancar el màxim nombre de comandes. El balanç de la facturació generada a les empreses expositores de BSTIM en les dues edicions anteriors supera els 4 milions d´euros segons l´estudi fet per Fira d´Igualada a finals de 2016.

Una de les novetats d´enguany és l´Espai Showroom de Moda sostenible destinat a les empreses tèxtils que tenen en compte els impactes socials i mediambientals de tot el seu procés de fabricació, des del disseny fins a la comercialització i el consum. Els organitzadors han volgut així que l´edició d´aquest any contribueixi a la difusió de la moda quilòmetre zero amb l´objectiu de sensibilitzar els futurs compradors.

La Fira BSTIM l´han inaugurat aquest dimecres al matí el Secretari d´Empresa i Competitivitat de la Generalitat de Catalunya, Joan Aregio, juntament amb l´alcalde d´Igualada Marc Castells i els presidents de Fira d´Igualada Joan Domènech i de l´agrupació tèxtil FAGEPI Joan Gabarró. Joan Aregio ha volgut destacar que "la internacionalització és un dels grans eixos de la indústria textil" i ha afegit que "l´exportació forma part de l´ADN de les empreses catalanes".

L´alcalde d´Igualada, Marc Castells ha apuntat que "la fira BSTIM ha de donar èxit i múscul a les empreses del territori". Per la seva banda, el president de Fira d´Igualada Joan Domènech, ha afirmat que "aquesta és l´edició de la consolidació". Finalment ha intervingut el president de l´agrupació tèxtil Fagepi, Joan Gabarró, que ha volgut posar l´accent en el creixent interès dels consumidors pels productes sostenibles, respectuosos amb el medi ambient i de proximitat.

A l´acte també hi ha assistit Miquel Rodríguez, gerent del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de la Generalitat de Catalunya, el president del Clúster Modacc Francesc Maristany, nombroses personalitats anoienques i representants del sector de la moda d´arreu de l´Estat.

BSTIM, fira de referència a Europa



La fira tèxtil BSTIM (Best Solutions in Textile Manufacturing) està organitzada per Fira d'Igualada i l'agrupació tèxtil FAGEPI amb el suport de l'Ajuntament d'Igualada i té per objectiu estimular la fabricació tèxtil de proximitat i enfortir la indústria local. La tercera edició té lloc els dies 22 i 23 de febrer de 2017 al recinte de l´Escorxador d´Igualada, i a partir d´aquesta tercera edició passarà a celebrar-se cada dos anys, tal i com ja estava previst.