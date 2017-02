Igualada reivindica el seu sector tèxtil a la fira Bstim

El sector del tèxtil, sobretot del gènere de punt, d'Igualada reneix. Els productors locals que han superat la crisi econòmica tenen més feina, generen més ocupació, i s'han posicionat en el mercat, especialment en el del punt. Igualada lidera la producció en aquesta especialitat a Catalunya i, una altra part molt important, aporta el disseny del punt. Ahir, la capital de l'Anoia va inaugurar la fira Bstim, 48 hores de contacte entre productors i possibles clients per als tallers igualadins. És la tercera edició, per als organitzadors la de la consolidació. Tres anys que han servit per tornar a posar Igualada al mapa dels productors europeus. La fira desperta més interès que mai i s'internacionalitza, amb un espai propi per a Portugal i la presència d'empreses de Suècia, Holanda i Itàlia.

Joan Gabarró, president de l'agrupació tèxtil Fagepi, resumia després de la inauguració l'estat del sector afirmant que «fa tres anys el gran repte era frenar la davallada, i ara podem dir, ho diuen les xifres estatals, que creixem el 8%, és positiu». En els darrers anys, coincidint justament amb la fira Bstim, Igualada ha fet una aposta per la reinternalització del tèxtil, per convèncer els productors que els empresaris locals poden ser proveïdors millors que no pas determinades empreses asiàtiques. Gabarró afegia que més enllà de les grans dades n'hi ha una de tangible: «torna a entrar maquinària, es torna a llogar gent, es lloguen professionals i necessitem més professionals formats, aquest és l'indicador de la situació». I encara una altra sensació, «per primera vegada, aquest any ens hem trobat que hi ha tallers que ens diuen que no poden venir a la fira perquè tenen molta feina».

Bstim arriba a la tercera edició havent-se convertit en una cita de referència per a expositors i per a visitants. Les empreses que han volgut exposar a Bstim són majoritàriament tallers que fabriquen peces acabades de confecció i gènere de punt d'arreu del país, i pel que fa als compradors, s'espera que avui i demà el saló s'ompli de responsables de compres, disse-nyadors i distribuïdors de marques de moda europees, cada vegada més interessats a trobar proveïdors de proximitat. El balanç de la facturació generada a les empreses expositores de Bstim en les dues edicions anteriors supera els 4 milions d'euros segons l'estudi fet per Fira d'Igualada a final del 2016.

Una de les novetats d'enguany és l'Espai Showroom de Moda Sostenible, destinat a les empreses tèxtils que tenen en compte els impactes socials i mediambientals de tot el seu procés de fabricació, des del disseny fins a la comercialització i el consum.

La fira Bstim la va inaugurar ahir al matí el secretari d'Empresa i Competitivitat de la Generalitat de Catalunya, Joan Aregio, juntament amb l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, i els presidents de Fira d'Igualada, Joan Domènech, i de l'agrupació tèxtil Fagepi, Joan Gabarró.