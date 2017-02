La fotografia conquereix Igualada en la cinquena edició del FineArt

La cinquena edició del FineArt Igualada arrenca aquest divendres amb una cinquantena d'exposicions de 39 fotògrafs diferents. Les imatges es troben escampades per 22 espais singulars de la ciutat. Fins el proper 19 de març, el públic podrà veure les fotografies de professionals com Gervasio Sánchez, Joana Biarnès, Perdo Madueño, Javier Corso o Laura Len. L'edició d'enguany del festival ha volgut donar un pes especial al fotoperiodisme tenint en compte l'actual crisi de refugiats, segons ha explicat a l'ACN el coordinador del festival, Ramon Muntané. Com és tradició, el festival també inclourà espais dedicats a fotògrafs igualadins i hi haurà una vintena d'activitats paral·leles entre tallers, visites guiades i projeccions.

El FineArt compta enguany amb un total de 39 fotògrafs provinents de Catalunya, la resta de l'Estat, però també d'internacionals de països com Mèxic, Brasil, Rússia i Bulgària. Pel que fa als professionals d'àmbit internacional, destaca la presència de Mauricio Ramos, fotògraf mexicà que treballa pel National Geographic o el Marlboro Team, i la brasilera Natàlia Mansano.

Enguany el certamen té una presència destacada de fotoperiodistes i el director del certamen, Ramon Muntané ho ha atribuït a l'actual crisi de refugiats. En aquest sentit, el festival compta amb exposicions del premi nacional de fotografia el 2009, Gervasio Sánchez; amb el cordovès Pedro Madueño; i la catalana Joana Biarnès, pionera del fotoperiodisme. També s'hi podrà veure l'obra de Juan Pastor Villalba i Javier Corso, entre d'altres.

Muntané ha explicat que, com és tradició, el festival també dedica un espai important als fotògrafs igualadins i en aquesta edició s'hi podran veure les obres de Josep Maria Lladó Bausili, Cesc Elias, Laia Valls, David Ribera i marc Vila. A més, l'esdeveniment també oferirà les fotografies del Premi Ciutat d'Igualada Procopi Llucià i les mostres fotogràfiques de l'Arxiu Comarcal de l'Anoia.

Un dels fotògrafs que exposen al FineArt és Jordi Saragossa, establert a Igualada des de fa un any. Saragossa presenta la mostra 'L'ombra de Kilian Jornet', un recull de fotografies al voltant de l'alpinista català. Saragossa ha relatat que l'objectiu d'aquesta exposició és "mostrar què passava darrere la meva càmera mentre feia les fotografies". Saragossa fa anys que segueix les gestes de Jornet com a fotògraf oficial de l'equip Salomon.

"Més del 90% de les fotos es mouen fora del format paper"

El coordinador del FineArt considera que el festival és una molt bona oportunitat perquè el públic pugui veure en format paper moltes de les fotografies que s'acostumen a veure de manera digital. De fet, Muntané assegura que "més del 90% de les fotos d'avui en dia es mouen sense el format paper" i, per això, creu que és una oportunitat, tant pel públic com pels propis fotògrafs, que el festival posi a l'abast fotografies impreses en qualitat, moltes de les quals en gran format.

En aquest sentit, el fotògraf Jordi Saragossa considera que festivals com el FineArt són importants perquè "en movem en un món on és molt fàcil veure fotografies perquè tenim moltes aplicacions on cada dia rebem imatges, però s'estan perdent les ganes d'anar a un lloc i veure imatges impreses".

Tallers, visites guiades i projeccions

Seguint la línia de les passades edicions, el FineArt comptarà amb múltiples activitats paral·leles entre les quals hi haurà tallers, projeccions o visites guiades. Entre aquestes destaca el taller 'El rostro de las guerras', impartit per Gervasio Sánchez, o la projecció dels documentals 'Joana Biarnès, una entre tots' i 'Essence du Bénin', sobre el tràfic il·legal de benzina des de Nigèria cap a Benin.

El festival va rebre en la seva darrera edició un total de 36.450 visitants, un 35% que el 2015. En aquest sentit, Muntané ha explicat que el FineArt és cada cop més conegut a fora i ho ha exemplificat amb el fet que "cada cop costa menys trobar fotògrafs que vulguin venir a exposar al festival" i, fins i tot, ha dit, hi ha llista d'espera.