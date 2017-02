Jordi Baiget reivindica el paper d'Igualada en la indústria tèxtil catalana

El conseller d'Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, acompanyat de l'alcalde d'Igualada, va presidir ahir al vespre la 1a edició del 08700-Nits de Pell i Punt, una iniciativa impulsada per la passarel€la 080 en col€laboració amb l'ajuntament d'Igualada, la Diputació de Barcelona, i l'agrupació tèxtil FAGEPI, amb l'objectiu de promocionar i posar en valor el sector tèxtil i el món del disseny vinculat a la indústria del gènere de punt i de la pell de l'Anoia.



Segons Baiget, "és de justícia que, si el 080 Barcelona Fashion volia sortir al territori, pensés en Igualada, especialment pel prestigi de la indústria local del punt i l'adob". Així mateix, el conseller va recordar que "moltes de les empreses que desfilen a la 080 són de l'Anoia o tenen el seu origen aquí".



En aquest sentit, el conseller Baiget va apuntar que "tenim una sort que a Catalunya no es concentra tot a Barcelona, sinó que hi ha riquesa i creativitat arreu del territori. Hi ha molts pols industrials del tèxtil i de la moda i els intentarem resseguir, com fem avui a Igualada. Catalunya és una font de riquesa, de qualitat, creativitat i innovació, i volem ser-hi a tot arreu".



D'altra banda, Baiget també va voler destacar el paper de la indústria tèxtil per a l'economia catalana. "En el passat, la indústria del tèxtil va ser la predominant en el país, i actualment, s'ha anat igualant en pes amb d'altres indústries com la química, l'alimentaria o l'automoció", va apuntar el conseller que va afegir "el tèxtil català representa el 40% de tota la indústria de l'Estat espanyol, més d'un terç de tota l'ocupació de l'estat i el 40% del total de les exportacions sectorials espanyoles. Per tant continua sent un sector líder a nivell estatal".



El "08700-Nits de Pell i Punt" va aplegar ahir a l'espai La Sala-Cercle Mercantil d'Igualada al vespre dissenyadors i professionals del sector en una vetllada que va incloure una passarel·la de moda de talent emergent, amb les propostes creatives diversos dissenyadors com l'igualadí Xavier Grados –que ha desfilat en vàries edicions de la passarel·la 080-, la firma de punt Odd One Out, i el tàndem de creadores Anne Castro i Núria Costa, guanyadora del premi de la passada edició de la fira BSTIM. La cloenda de la passarel·la de la "Nit de Pell i Punt" va anar a càrrec de la firma de pelleteria VM La Sibèria, que també ha presentat col·lecció en la passada edició de la 080 Barcelona Fashion.



En aquesta vetllada econòmica i cultural també es va presentar una exposició de productes dissenyats per emprenedors i marques del territori i produïts íntegrament a l'Anoia, i es va cloure amb un concert del músic igualadí Pau Sastre.



L'esdeveniment '08700 Nits de Pell i Punt' va posar el punt i final a una setmana dedicada a la indústria tèxtil igualadina, amb diferents accions d'entre les quals destaca la 3a edició de la fira tèxtil BSTIM, que es celebrar els passats 22 i 23 de febrer a l'Escorxador, a Igualada.



Aquesta iniciativa s'emmarca en la voluntat d'estendre el "segell" 080 Barcelona Fashion, i donar continuïtat a l'activitat del certamen al llarg de l'any a través del suport a iniciatives i esdeveniments de promoció de la moda que es duen a terme arreu del territori. Aquesta iniciativa s'orienta específicament a impulsar l'emprenedoria en el sector moda-disseny a tot Catalunya i potenciar el futur del talent. Es previst que en els propers mesos, el 080 Barcelona Fashion sigui present en projectes a altres zones de Catalunya, com el Maresme i Terres de l'Ebre.