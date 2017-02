Igualada viu la primera nit de desfilada de la nova 08700 Nits de Pell i Punt

Igualada ha desfilat. El Cercle Mercantil d'Igualada va esdevenir la nit de dijous la primera gran passarel·la d'Igualada. La 080 Barcelona Fashion va traslladar la seva proposta a la capital de l'Anoia, per mostrar-hi la producció de joves dissenyadors en pell i punt. La 08700 Nits de Pell i Punt era també el punt final a la fira Bstim.

El Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament d'Igualada i l'Agrupació Tèxtil Fagepi han organitzat la desfilada amb la intenció de connectar Igualada amb la passarel·la de moda 080 Barcelona Fashion i reivindicar el talent de les persones, la creativitat de les marques i la capacitat industrial de l'Anoia com una part central de la Catalunya creativa. Dalt de la passarel·la es va poder veure el talent emergent del jove dissenyador igualadí Xavier Grados, de la dissenyadora catalana especialitzada en punt Alícia González, i de la guanyadora del premi de disseny de la Fira Bstim 2016, Núria Costa. L'empresa de pelleteria VM La Sibèria, fundada el 1891, va tancar la desfilada amb la seva col·lecció de pell.

Hi van assistir el conseller d'Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, la directora general de Comerç, Muntsa Vilalta, la delegada del Govern a la Catalunya Central, Laura Vilagrà, i nombroses autoritats locals i representants de l'àmbit empresarial comarcal.

El conseller d'Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, va afirmar en obrir la mostra que «és de justícia que, si el 080 Barcelona Fashion volia sortir al territori, pensés en Igualada, especialment pel prestigi de la indústria local del punt i l'adob». Així mateix, el conseller va recordar que «moltes de les empreses que desfilen a la 080 són de l'Anoia o tenen el seu origen aquí». I va apuntar que «tenim una sort, que a Catalunya no es concentra tot a Barcelona, sinó que hi ha riquesa i creativitat arreu del territori. Hi ha molts pols industrials del tèxtil diferents».