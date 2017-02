ERC de Masquefa acusa l'alcalde Boquete d'actuar a l'Alzinar per interès propi

ERC de Masquefa no ha quedat callada davant les acusacions de l'alcalde, Xavier Boquete (CiU), sobre l'herència rebuda per l'anterior junta de l'entitat històrica l'Alzinar. Boquete es va comprometre a pagar el crèdit bancari que posava en perill l'entitat, però reclamava a l'anterior junta, membres de la qual avui són regidors republicans, que expliqui el forat econòmic i el perquè. I ERC, en part ho ha fet, però retornant un dard enverinat cap a l'alcalde.

Diu ERC que Xavier Pérez, regidor i expresident de l'entitat en l'etapa que assenyala Boquete, el 2016, a la Ràdio Municipal, ja «va destapar totes les irregularitats, amenaces i coaccions que havia patit la junta anterior per part de l'alcalde i l'equip de govern». Els republicans defensen que «la gestió de Pérez al davant de l'entitat «estava avalada per assemblea de socis i defensada pels serveis tècnics i jurídics de la Federació d'Ateneus de Catalunya». I tot seguit acusa l'alcalde d'haver fet «un muntatge» polític amb la crisi de l'Alzinar.

Boquete hauria encarregat una auditoria a una empresa externa a l'Ajuntament perquè justifiqués, segons «els seus interessos polítics», una situació que seria insostenible. Per a ERC, l'objectiu de l'alcalde convergent «és justificar l'especulació, la intervenció i l'apropiació municipal dels ter-renys dels socis de l'entitat».

«La realitat és que durant el 2016, tothom ha pogut veure com malgrat el suposat deute econòmic es van fer contínuament obres en el patrimoni de l'Alzinar, sobretot a les pistes de pàdel privades que no tenen cap retorn públic», expliquen els republicans en un comunicat. On també asseguren que «l'alcalde de Masquefa, ara està fent pagar a tots els contribuents els seus incompliments amb la junta anterior i les seves disputes polítiques personals». Els republicans també asseguren que Boquete utilitza els mitjans de comunicació local i, en especial, el web per «manipular i mentir sobre la tasca realitzada per voluntaris de les juntes anteriors». L'acusen de no haver fer mai res per Masquefa «sense cobrar» i entene que el que ha passat amb l'Alzina «és un avís per totes aquelles juntes d'entitats masquefines que no rendeixin vassallatge, pleitesia i genuflexió al caciquisme clientelar de l'equip de govern».

Els republicans consideren que les declaracions de dimecres passat de l'alcalde Boquete «són falses calumnies», que tenen com a objectiu «silenciar i coaccionar la nostra tasca [d'ERC] fiscalitzadora que darrerament està posant constantment en evidència la deficient gestió i les irregularitats de l'equip de govern». ERC és també la formació que ha posat sobre la taula que la concessió del servei de recollida de deixalles no té validesa per caducitat de l'acord inicial. Un punxada a l'alcalde, que ha reaccionat admetent la situació i anunciant canvis per fer una nova concessió.