L'AMPA de l'Escola de l'Ateneu Igualadí, millor comparsa de la Rua del Carnaval d'Igualada

L´AMPA de l´Escola de l´Ateneu Igualadí, amb la comparsa Grand Circus Ateneu, ha estat mereixedora del premi del jurat a la millor comparsa de la rua de Carnaval d´Igualada 2017. L´esdeveniment s´ha celebrat aquest dissabte, 25 de febrer i ha concentrat un gran nombre de públic al llarg del recorregut.

El segon premi ha estat per l´AMPA de l´escola Dolors Martí amb la comparsa Peça a peça, i el tercer premi per Marcant el ritme, de l´AMPA de l´escola Garcia Fossas. A més d´aquests trofeus a les millors comparses, s´han atorgat cinc premis de 500 euros i deu de 200 euros i, a

banda, una menció especial per la comparsa Aquest any sí, de l´AMPA Ramon Castelltort, per la seva crítica local.

Més de 3.000 persones han pres part en aquesta ocasió a la rua, amb les escoles de la ciutat i les entitats locals com a principals protagonistes. Les carrosses han seguit, durant més de dues hores, el recorregut habitual pels carrers del centre de la ciutat,

començant a la Plaça de la Masuca i acabant a la Plaça Cal Font.

L´encapçalament de la comitiva ha anat a càrrec de la Xaranga Ho Peta i, tancant-la, com és tradició, la carrossa del Rei Carnestoltes amb el seu seguici. Aquest any l´ha coordinat el Col·legi Maristes d´Igualada, fundació que celebra el seu dos-cents aniversari a Catalunya, essent també responsables de la redacció del pregó que ha llegit el Rei a la finalització. Les 25 comparses procedien d´Igualada, Santa Margarida

de Montbui, La Torre de Claramunt i Vilanova del Camí i la presentació de cadascuna d´elles en arribar a Cal Font l´ha fet Yannik Ramis.

En acabar, darrere l´escenari de Cal Font, tots els participants han gaudit d´una botifarrada, que novament ha estat possible gràcies a Carrefour Igualada, que ha aportat bona part dels 450 quilos de botifarres, i al Gremi de Flequers de l´Anoia, que ha subministrat el pa necessari. L´Antic Gremi de Traginers ha preparat el sopar per als integrants de les comparses